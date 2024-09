F1 : Verstappen chez Mercedes, l'annonce de Toto Wolff qui met le feu au paddock

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que Mercedes ait officialisé la signature d'Andrea Kimi Antonelli pour remplacer Lewis Hamilton la saison prochaine, rien ne dit que l'écurie de la marque allemande conservera son duo de pilotes au-delà de 2025. D'ailleurs, Toto Wolff n'écarte absolument pas l'hypothèse de voir Max Vertsappen venir «toquer» à sa porte.

Très attendu, le nom du remplaçant de Lewis Hamilton a été officialisé le week-end dernier à Monza. Sans surprise, il s'agit du très jeune Andrea Kimi Antonelli, qui dispute actuellement sa première saison en Formule 2. Mercedes a fait le choix de miser sur la jeunesse pour épauler George Russell, mais les deux pilots sont sous contrat seulement pour 2025. De quoi laisser le temps à la rumeur Max Verstappen de revenir sur le devant de la scène. Et Toto Wolff pense d'ailleurs que le pilote Red Bull pourrait bien venir lui-même prendre des renseignements auprès de Mercedes.

«Je ne peux pas exclure que Max vienne toquer à notre porte»

« Nous avons toujours des contrats fermes très courts, et avec options ensuite, parce que c’est un récipient sous pression. On attend d’eux des performances impitoyables. J’espère que ce sera notre équipe pendant de nombreuses années. Je suis à 100 % satisfait de ces deux pilotes mais je ne peux pas exclure que Max vienne toquer à notre porte », assure le patron de Mercedes dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com. Conscient de la portée que peut avoir son message, l'Autrichien précise toutefois qu'il mise gros sur duo de pilotes.

«Je ne vois aucune raison de ne pas leur donner la confiance nécessaire»

« Ces deux pilotes sont l’avenir. Ce sont des pilotes Mercedes et ils le resteront, c’est pourquoi nous avons signé des contrats à long terme avec eux deux. Cela se complique quand il s’agit d’options et ainsi de suite, donc il y a évidemment de la pression sur eux, mais chez Mercedes, il y a toujours eu une forte pression. Mais pour l’instant, en tant qu’équipe, nous voulons compter sur ces deux pilotes. Avec Lewis, nous avions récemment conclu un accord pour un an plus un an supplémentaire en option, mais le plus important maintenant est de voir comment se comportent George et Kimi, et pour le moment, je ne vois aucune raison de ne pas leur donner la confiance nécessaire pour avancer ensemble. Nous clarifierons entre nous ce que cela signifie pour les termes du contrat. Mais nous n’aurions pas fait ce choix de pilotes si nous n’avions pas été absolument convaincus qu’ils constituaient le meilleur choix pour Mercedes », ajoute Toto Wolff.