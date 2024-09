F1 : Alpine encore en difficulté, Gasly se déchaîne !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En plein cœur d'une saison très compliquée, Alpine n'arrive pas à décoller. Esteban Ocon et Pierre Gasly n'ont été capables de rapporter un ou deux points à de rares occasions seulement et le Grand Prix d'Italie s'est conclu par une 14ème et une 15ème place des deux pilotes français. Alors que du mieux est annoncé pour la fin de saison, Gasly ne peut s'empêcher de montrer sa frustration comme les résultats ne changent pas beaucoup.

A Monza, l'écurie Alpine n'a pas réussi à se hisser dans le top 10 du classement, synonyme de points. L'équipe française n'est pas dans le coup en 2024 et les week-ends se ressemblent fortement. Les pilotes enchaînent les problèmes et ne peuvent tout simplement pas rivaliser avec les meilleures écuries du plateau. Pierre Gasly en a fait le terrible constat.

Gasly en difficulté

14ème du championnat avec seulement 8 points, Pierre Gasly pensait pouvoir connaître quelques belles satisfactions en 2024. Le pilote français avait pourtant bien repris à Zandvoort après la trêve en allant chercher une 9ème place, son meilleur résultat égalé. A Monza, la situation est bien différente et il a tenu à le faire savoir. « C’était un très long après-midi. Je suis très déçu car je pensais que les choses allaient s’améliorer en course par rapport à hier, et en fait c’était pire. Nous avons eu des problèmes de freins hier, découverts après les qualifications, et qui ont continué cet après-midi. La voiture rebondissait beaucoup et nous n’avions aucune adhérence. Nous avons terminé à 30 secondes du top dix, je crois, ce qui n’est pas bon » regrettait-il après la course dans des propos rapportés par F1 Only.

Du mieux pour Alpine en fin de saison ?

Pendant la trêve hivernale, les dirigeants de l'écurie Alpine confiaient que du mieux pourrait vite arriver d'ici la fin de la saison au niveau des résultats. Force est de constater qu'il faudra sûrement patienter pour Pierre Gasly qui a jugé que c'était impossible de se battre avec les meilleurs en Italie. La prochaine course aura lieu en Azerbaïdjan le 15 septembre prochain.