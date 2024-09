F1 - GP de Monza : Nouvelle désillusion pour Alpine, Ocon et Gasly enragent

Arnaud De Kanel

Pierre Gasly et Esteban Ocon ne sont pas entrés dans les points dimanche à Monza. Une grosse désillusion pour les pilotes de l'écurie Alpine qui a montré des failles particulièrement inquiétantes. Les deux Français sont très déçus après ce nouveau week-end de course.

L'étau se resserre en Formule 1. A Monza, Charles Leclerc a triomphé devant une foule de Tifosi en liesse, réduisant encore un peu plus son retard avec Max Verstappen qui poursuit sa disette. Dans le même temps, les points ont de nouveau échappé à Alpine qui venait pourtant avec des ambitions sur la piste italienne. Le constat est sans appel pour Esteban Ocon et Pierre Gasly, cette Alpine est simplement trop lente.

F1 - GP d’Italie : Leclerc triomphe, Hamilton vide son sac https://t.co/3KYObTx4xX pic.twitter.com/fC2xyV18AX — le10sport (@le10sport) September 2, 2024

«Ce n’était pas suffisant»

« Nous avons tout essayé ce week-end, en qualifications nous avons tenté des pneus neufs et usés, aujourd’hui on a tenté une stratégie inversée et un seul arrêt et Pierre en a fait une différente. On doit voir ce qui était meilleur, et avec le recul ce qu’on aurait dû faire de différent. peut-être qu’on aurait dû commencer en mediums, passer les durs et s’accrocher, mais nous avons tenté de tout couvrir et ce n’était pas suffisant. On essaiera d’avoir un meilleur résultat à Bakou », a déclaré Esteban Ocon dans des propos relayés par Nextgen-Auto. Pierre Gasly se veut plus inquiet.

«On est beaucoup trop lents»

« On avait plusieurs stratégies, malheureusement ce n’est pas une question de un ou deux arrêts, on finit beaucoup trop loin des points. De mon côté, c’était très long, on avait des problèmes de freins à la première chicane, je surchauffe les pneus arrière. On est beaucoup trop lents, c’est décevant car je pensais qu’on serait plus dans le match et se rapprocher plus qu’en qualifs, mais au final ça a été l’opposé donc il y a beaucoup de travail avant Bakou », a déploré Pierre Gasly.