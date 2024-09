F1 : Leclerc bat Verstappen, Ferrari n’en revient pas !

Jean de Teyssière

Charles Leclerc s’est imposé pour la deuxième fois de la saison ! A Monza, lors du Grand Prix d’Italie, le pilote monégasque s’est offert une victoire de prestige en terminant devant Oscar Piastri et Lando Norris. Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari était aux anges et avoue qu’il va avoir besoin de plusieurs jours pour se remettre de cette victoire.

L'écurie Ferrari a réussi un incroyable pari : terminer le Grand Prix d'Italie avec un seul arrêt au stand. Pari réussi donc puisque Charles Leclerc s'est brillament imposé. Le pilote Monégasque se rapproche de Lando Norris et Max Verstappen, qui ont respectivement terminé à la troisième et sixième place.

F1 – Ferrari : Charles Leclerc fait un terrible constat https://t.co/tavHs3CD39 pic.twitter.com/6z0IKg7j54 — le10sport (@le10sport) August 31, 2024

«Pour Charles, c’est la saison parfaite avec Monaco et Monza»

Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari était très heureux de cette victoire, comme il l’explique dans des propos rapportés par Nexgen-Auto : « Pour Charles, c’est la saison parfaite avec Monaco et Monza ! Pour nous aussi c’est exceptionnel, l’équipe sait en plus que c’était la stratégie qui était super. Je suis vraiment pour content pour tout le monde, et pour Charles en premier. C’est sûr, mais j’essaie de rester hyper calme sur le muret. On ne sait jamais ce qui peut se passer, on était un peu tendus avec la stratégie et les pneus. »

«J’ai réalisé qu’à la fin, et il me faudra encore une journée ou deux»

« J’ai réalisé qu’à la fin, et il me faudra encore une journée ou deux, ça ira mieux après, explique ensuite le dirigeant français. Douter non, on avait la stratégie à un arrêt depuis le début. On a douté un moment mais on dégradait très peu. Ce que j’ai appris, pas grand chose. Puis ce n’est pas le sujet, je m’en fous de ce que j’apprends aujourd’hui ! Je veux juste en profiter car on ne gagne pas tout le temps à Monza, et on aura le temps lundi et mardi de penser à ça et de préparer Bakou. »