F1 – Ferrari : Charles Leclerc fait un terrible constat

Jean de Teyssière

Ce samedi, sur le circuit de Monza, Ferrari a vécu une séance de qualifications compliquée, avec des performances en deçà des attentes. Le Monégasque Charles Leclerc a exprimé sa déception, soulignant que le Grand Prix ne correspondra une nouvelle fois pas à leurs ambitions à Monza, son terrain de jeu historique.

Au pied du podium. Ce samedi avaient lieu les séances de qualifications pour le Grand Prix d'Italie et Charles Leclerc a terminé à la quatrième place. Son coéquipier, Carlos Sainz, partira juste derrière lui et c'est un nouveau week-end difficile auquel s'attend le pilote monégasque.

«Je suis frustré»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Charles Leclerc ne semble pas très optimiste pour Ferrari ce week-end lors du Grand Prix d’Italie sur le circuit de Monza : « Pas assez rapide, je suis frustré parce que tout le week-end on a eu le même problème dans les virages 1 et 2 sans réussir à le résoudre, donc je suis très déçu, mais c’est comme ça. C’était très compliqué. J’ai eu du sous-virage en EL1 et EL2 et pour une raison que j’ignore, ça a disparu et j’ai eu de bonnes sensations en EL3. C’est revenu en qualifications. C’est un peu dommage car nous avons tout perdu dans le premier secteur. Nous étions rapides dans les deuxième et troisième secteurs. »

«Encore un week-end en dessous des performances espérées»

« On avait l’air au niveau des autres sur les longs relais, on peut encore jouer notre carte demain car on est tous très proches en termes de rythme, la frustration est présente, surtout ici à Monza. On amène des évolutions spécifiques pour le circuit pour aller chercher McLaren, mais il y a encore du boulot et un week-end en dessous des performances espérées, peste-t-il. Un podium ne serait pas synonyme de victoire, mais ce serait bien. » Réponse ce dimanche, aux alentours de 17 heures.