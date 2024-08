F1 : Mercedes monte au créneau pour Schumacher

Arnaud De Kanel

Alors que Mick Schumacher était pressenti pour remplacer Logan Sargeant chez Williams, l'écurie britannique a opté pour Franco Colapinto. La patron, James Vowles a justifié son choix en adressant un tacle au pilote allemand, ce qui n'a pas été du goût de Toto Wolff, en première ligne pour le défendre.

Victime d'un crash la semaine passée à Zandvoort, Logan Sargeant a perdu sa place chez Williams. L'accident de trop pour l'écurie britannique qui, à la surprise générale, a opté pour Franco Colapinto alors que Mick Schumacher était dans les petits papiers. « Je pense que les deux peuvent être classés dans la catégorie “bon” et “pas spécial”. Je pense qu'il faut être clair à ce sujet. Mick n'est pas spécial, il est simplement bon », avait alors justifié James Vowles, le patron de l'écurie. Un tacle qui a fortement déplu à Toto Wolff.

F1 - Officiel : Mercedes annonce le successeur de Hamilton ! https://t.co/knoFvoU1wh pic.twitter.com/ztpz1HhoQU — le10sport (@le10sport) August 31, 2024

«C’est une déclaration dont il aurait pu se passer»

Le boss de Mercedes est alors monté au créneau pour défendre Mick Schumacher. « Je connais James depuis si longtemps et c’est un esprit brillant et il trouve ses marques dans le rôle de directeur d’équipe. Et je pense, vous savez, qu’il aura choisi ses mots. Mick est quelqu’un qui a gagné à peu près tout. F4, F3, F2. Il a été, je suppose, écrasé dans l’environnement Haas. Et nous ne l’avons pas vu nous-mêmes. Mais chaque équipe doit prendre ses propres décisions. Et pour le meilleur intérêt de l’équipe, et aussi pour décider de la manière dont elle veut parler de ses pilotes dans les médias. Et donc tout le monde doit le faire d’une manière qu’il pense être bonne. Maintenant, sur le mot ’spécial’.... Je connais évidemment James depuis de nombreuses années, c’est un stratège. Parfois, il dit les choses trop directement. C’est une déclaration dont il aurait pu se passer », a indiqué Toto Wolff dans des propos relayés par Nextgen-Auto. James Vowles s'est donc excusé.

«Je me suis également excusé auprès de Mick»

« Ce qui est vraiment ressorti, c’est que j’ai utilisé le mot « spécial » dans le contexte de Mick et je veux vraiment clarifier cela. D’abord et avant tout, je ne suis pas ici pour dénigrer Mick. Mick fait partie d’une équipe du Championnat du monde qui l’a choisi comme pilote de réserve et il y a une bonne raison derrière cela, c’est parce qu’il est un pilote incroyablement fort. Le mot « spécial », je l’ai utilisé dans le contexte de plusieurs champions du monde – comme Ayrton Senna et Lewis également. De toute évidence, c’était une chose stupide à faire en termes de comparaison. (...) Je me suis également excusé auprès de Mick. Il n’a rien demandé, mais c’est important pour moi parce qu’il est incroyablement proche de moi et ça s’est passé complètement mal. Plus que tout, je voulais que ce soit très clair. Ne doutez pas de ses capacités, mais nous, Williams, devons nous appuyer sur notre académie et c’est ce que nous faisons », a confié James Vowles. Dossier clos.