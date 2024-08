F1 - Ferrari : Victime d’Hamilton, il hallucine !

Pierrick Levallet

La saison 2024 de F1 est la dernière de Carlos Sainz Jr au volant d’une Ferrari. Remplacé par Lewis Hamilton, l’Espagnol évoluera chez Williams en 2025. Le pilote de 29 ans va donc vivre son dernier Grand Prix d’Italie au sein de la Scuderia. Et il avoue être assez bluffé par le soutien des fans pour sa grande dernière à Monza chez Ferrari.

Avant le début de la saison 2024 de F1, le premier transfert de 2025 a été officialisé. Lewis Hamilton quittera Mercedes pour rejoindre Charles Leclerc chez Ferrari. Carlos Sainz Jr fera donc les frais de l’arrivée du septuple champion du monde. L’Espagnol va donc vivre son dernier Grand Prix d’Italie sous les couleurs de la Scuderia ce dimanche. Et le pilote de 29 ans s’est avoué agréablement surpris par le soutien des supporters de l’écurie italienne.

«Je ressens cette connexion avec eux que j'essaie d'exploiter autant que possible»

« Les fans me soutiennent encore plus que l'année dernière, je me sens vraiment aimé et je ressens cette connexion avec eux que j'essaie d'exploiter autant que possible, et c’est hallucinant. Ces derniers jours, de nombreux tifosis m'ont interpellé en me disant 'forza Ferrari' ou 'nous sommes tous avec toi, Carlos' » a d’abord expliqué Carlos Sainz Jr dans des propos rapportés par Motorsport.com.

«C'est une chose très agréable à recevoir»

« Beaucoup d'entre eux m'ont écrit des lettres et m'ont dit des mots très gentils comme : 'nous te suivrons même chez Williams' ; 'nous te souhaitons le meilleur chez Williams' ; 'nous te soutiendrons même si tu es chez Williams pour toujours'. Le fait de recevoir ces mots en tant que pilote est quelque chose qui me laisse évidemment enthousiaste. Vous savez, c'est une chose très agréable à lire ou à recevoir » a ensuite ajouté le futur pilote de Williams. Reste maintenant à voir si Carlos Sainz Jr parviendra à décrocher un bon résultat pour sa dernière à Monza au volant d’une Ferrari ce dimanche.