F1 : Red Bull met la pression au boss !

La saison 2024 de Formule 1 avait très bien commencé pour Red Bull mais depuis cinq Grands Prix, plus rien ne va plus. Avec aucune victoire depuis le 23 juin dernier, le temps commence à être long chez l’écurie autrichienne. L’un des dirigeants, Helmut Marko a d’ailleurs mis la pression sur Christian Horner, le directeur de Red Bull.

Lors du Grand Prix des Pays-Bas, Max Verstappen a terminé à la deuxième place, à 22 secondes de Lando Norris, vainqueur d’un Grand Prix pour la seconde fois de sa carrière. Rien ne va plus chez Red Bull, qui attend une victoire depuis cinq courses.

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Helmut Marko, le dirigeant de Red Bull, enjoint son directeur de changer rapidement les choses : « Horner doit faire preuve de ses qualités de leader maintenant. Le fait d’édulcorer les choses ne nous aidera pas dans cette situation. Mais Horner a également admis des erreurs. Nous avons pris un mauvais virage quelque part en termes d’équilibre de la voiture. Mais nous ne sommes pas les seuls - c’est arrivé à Ferrari et Mercedes aussi. Seule McLaren a été épargnée, chaque amélioration a fonctionné pour eux. Nous sommes autocritiques, mais nous avons beaucoup de bonnes personnes qui peuvent renverser la situation. L’équipe a travaillé dur pour trouver le meilleur réglage et le meilleur équilibre pour cette piste à l’ancienne. Bien sûr, nous avons un travail difficile devant nous. »

«Je pense que ce sera très serré»

« Je pense que ce sera très serré entre McLaren, Ferrari, Mercedes et nous. Une chose est sûre : nous ne serons pas battus aussi clairement que nous l’avons été récemment aux Pays-Bas, poursuit Marko. L’équipe a travaillé dur pour trouver le meilleur réglage et le meilleur équilibre pour cette piste à l’ancienne. Bien sûr, nous avons un travail difficile devant nous. Je pense que ce sera très serré entre McLaren, Ferrari, Mercedes et nous. Une chose est sûre : nous ne serons pas battus aussi clairement que nous l’avons été récemment aux Pays-Bas. »