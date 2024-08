F1 : Verstappen fait passer un message à Red Bull !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Largement battu le week-end dernier lors de son Grand Prix national, Max Verstappen voit son avance au classement se réduire légèrement. Moins dominateur, il reste malgré tout largement leader. En difficulté avec sa Red Bull, le pilote néerlandais connaît quelques tensions au sein de son écurie et il a encore tenu à le faire savoir.

A Zandvoort, Lando Norris s'est imposé avec plus de 22 secondes d'avance sur Max Verstappen, une marge très conséquente. Le Néerlandais a connu quelques mésaventures dernièrement et il n'a pas gagné de course depuis 5 Grands Prix, une éternité pour lui. Mécontent avec Red Bull, il attend avec impatience la prochaine victoire pour montrer qu'il est toujours le meilleur pilote du circuit.

Red Bull en difficulté

Moins performante qu'au début de l'année, la voiture de Max Verstappen ne lui permet pas de dominer ses adversaires comme il en a pris l'habitude. Le triple champion du monde a pris assez d'avance pour lui permettre de gagner une quatrième couronne même si une catastrophe est toujours possible. « Écoutez, je fais juste de mon mieux. Que je le gagne ou non, cela ne va pas changer ma vie. Est-ce que j’aimerais gagner ce 4e titre ? Oui, bien sûr. Mais ce n’est plus entre mes mains avec les performances actuelles de la voiture. Parce que j’essaie juste de faire de mon mieux. Essayer de donner du feedback, essayer de faire les choses plus rapidement. Je ne sais pas si cela suffira jusqu’à la fin de l’année. Mais je sais que nous allons tout donner en tant qu’équipe. Essayer d’être plus compétitifs que ce que nous avons montré, bien sûr, à Zandvoort. Parce que c’était, je pense, un très mauvais week-end pour nous » a rappelé Verstappen avant Monza, dans des propos rapportés par Nextgen-Auto.

Red Bull veut se rattraper

Si Max Verstappen possède une marge confortable sur Lando Norris au classement des pilotes, c'est un peu moins vrai concernant le classement des constructeurs. Après le Grand Prix des Pays-Bas dimanche dernier, l'écurie McLaren pointe à seulement 30 unités de Red Bull. Une chose est sûre : la fin du championnat 2024 risque d'être encore très animée !