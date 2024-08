F1 : Problème pour Verstappen, Red Bull a trouvé la solution ?

Pierrick Levallet

Après avoir nettement dominé la F1 au cours des deux dernières saisons, Red Bull commence à être dans le dur. L’écurie autrichienne perd peu à peu son avance sur ses rivaux, en témoignent les récents résultats de Max Verstappen. Mais Christian Horner pense avoir trouvé l’origine du problème et aurait déniché un axe de progression.

Max Verstappen s’est encore incliné dimanche dernier. Le Néerlandais n’a rien pu faire face à Lando Norris, qui a terminé le Grand Prix des Pays-Bas en tête avec plus de 22 secondes d’avance. Red Bull est en train de perdre peu à peu son avance sur ses rivaux, même si le triple champion du monde en titre est pour l’instant toujours leader du classement des pilotes. Christian Horner pense d’ailleurs avoir trouvé l’origine du problème pour l’écurie autrichienne et de Max Verstappen.

«L'aileron avant est une zone clé»

« Je pense que l'aileron avant est une zone clé où les autres ont trouvé de la performance. La façon dont les ailerons avant sont utilisés est assez différente. Si vous regardez l'angle des ailerons avant de McLaren et de Mercedes, ils sont très, très différents. Très différents du reste du peloton. C’est peut-être la solution à nos problèmes » a indiqué le patron de Red Bull dans des propos rapportés par Motorsport.com.

Red Bull a du pain sur la planche

Red Bull a donc un axe de progression à exploiter pour conserver son avantage sur les autres écuries. Reste maintenant à voir si cela permettra à Max Verstappen de dominer à nouveau la F1 d’une main de maître. En attendant, le Néerlandais doit prendre son mal en patience et surtout résister face aux attaques de Lando Norris et McLaren. Ferrari et Mercedes ne sont pas non plus à écarter de la course à la première place. Red Bull va avoir du pain sur la planche. À suivre...