F1 - Red Bull : Dans le dur, Verstappen lâche une grande annonce !

La semaine passée, Max Verstappen a subi un lourd revers en ne parvenant pas à s’imposer à domicile lors du Grand Prix des Pays-Bas. Le triple champion du monde, devancé par Lando Norris à Zandvoort, compte bien prendre sa revanche ce week-end à Monza, à l’occasion du Grand Prix d’Italie.

Une éternité. Cela fait désormais cinq courses d’affilée que Max Verstappen n’a plus remporté la moindre course. La semaine dernière, le triple champion du monde en titre avait l’occasion rêvée de renouer avec la victoire chez lui, à Zandvoort, pour le Grand Prix des Pays-Bas. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu chez Red Bull, alors que ce diable de Lando Norris avait un rythme plus que soutenu. Après avoir dans un premier temps repris la tête au pilote McLaren, Verstappen n’a rien pu faire face au Britannique, qui lui a collé plus de vingt secondes à l’arrivée…

« Nous sommes prêts pour une nouvelle semaine de course »

Forcément, Max Verstappen est revanchard. Le champion de Red Bull souhaite renouer avec le succès, et cela passera par une belle performance ce week-end à Monza, à l’occasion du Grand Prix d’Italie. Une course que le Néerlandais connaît bien, lui qui a remporté les deux dernières éditions. Dans des propos rapportés par Next-Gen Auto, Verstappen a d’ailleurs annoncé la couleur pour cette course au goût de revanche : « Nous sommes déçus du résultat à Zandvoort, car nous voulons toujours gagner devant notre public, mais nous sommes prêts pour une nouvelle semaine de course. Il y a beaucoup de travail à faire et l’équipe a travaillé dur pour obtenir les meilleurs réglages possibles et un bon équilibre de la voiture ».

« C’est bien d’être sur un circuit de la vieille école, alors nous verrons ce que la semaine nous réserve »

« Évidemment, Monza est un circuit très rapide, alors nous verrons comment nous nous comporterons cette semaine », poursuit « Super Max ». « Beaucoup de choses sont nouvelles, y compris le tarmac et les trottoirs, donc nous avons beaucoup de travail à faire pour nous assurer d’être compétitifs. Les fans sont très passionnés et viennent toujours en force, et je pense que le temps s’annonce bon cette semaine. C’est bien d’être sur un circuit de la vieille école, alors nous verrons ce que la semaine nous réserve ».