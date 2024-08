F1 : «Pas spécial», Schumacher se fait tacler !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir acté le départ de Logan Sargeant et en attendant l’arrivée de Carlos Sainz en 2025, Williams a décidé de promouvoir Franco Colapinto, issu de son académie. L’écurie britannique avait d’autres options, comme celle de nommer Mick Schumacher, mais son directeur d’équipe, James Vowles, estime que l’Allemand n’est pas spécial.

Sur sa sellette depuis un bon moment, Logan Sargeant ne finira pas la saison. Après le Grand Prix des Pays-Bas, Williams a décidé de se séparer de l’Américain âgé de 23 ans et d’installer Franco Colapinto, en attendant l’arrivée de Carlos Sainz la saison prochaine. L’Argentin a été préféré à d’autres pilotes, comme Liam Lawson et Mick Schumacher.

« L'une était Liam Lawson, l'autre Mick et la troisième Franco »

« Si nous examinons les options qui s'offraient à nous, il y en avait trois, que vous avez tous devinées. L'une était Liam Lawson, l'autre Mick et la troisième Franco. Avec Liam, la position contractuelle de Red Bull n'aurait pas fonctionné avec moi ici chez Williams, donc ce n'était pas une option pour nous dans ces circonstances », a expliqué James Vowles, dans des propos relayés par Motorsport.com. « Ensuite, c'est un choix difficile, vraiment, entre Mick [et Franco]. Mick a beaucoup progressé par rapport à ce qu'il était chez Haas, cela ne fait aucun doute. C'est un pilote compétent. Je sais qu'il a eu sa chance [en F1], mais il a fait un travail incroyable avec Alpine, avec Mercedes et avec McLaren dans l'intervalle. Et tous ses défenseurs, si vous leur parlez, vous diront où il s'est adapté et en quoi il a changé. »

« Mick n'est pas spécial, il est simplement bon »

« Alors voilà, la décision est de savoir si on met Mick dans la voiture, et je pense que Mick aurait fait du bon travail, ou si on investit dans une personne qui fait partie de notre académie, qui a fait des centaines, voire des milliers de tours dans notre simulateur, qui a piloté la voiture, le seul [autre] pilote à avoir piloté la voiture cette année en EL1 [à Silverstone], et d'après les données que nous pouvons voir sur ce qu'il fait et sur ses performances, il fait des progrès significatifs. Il s'agit donc de décider si nous investissons dans l'avenir ou si nous investissons dans quelqu'un d'autre », a ajouté James Vowles, avant de s’exprimer sur les qualités de ces pilotes : « Je pense que les deux peuvent être classés dans la catégorie “bon” et “pas spécial”. Je pense qu'il faut être clair à ce sujet. Mick n'est pas spécial, il est simplement bon. Je pense qu'il serait arrivé avec beaucoup plus d'expérience que Franco. »