F1 : Mercedes recale définitivement Max Verstappen

Arnaud De Kanel

Pour pallier au départ de Lewis Hamilton chez Ferrari, Mercedes a décidé de miser sur le jeune Andrea Kimi Antonelli. Le pilote italien pourrait bien s'inscrire dans la durée avec l'écurie allemande si l'on en croit Toto Wolff. Le patron de Mercedes indique également qu'il écarte totalement la piste Max Verstappen.

Mercedes a mis fin au suspense ce samedi matin. A 18 ans, Andrea Kimi Antonelli prendra bel et bien la succession de Lewis Hamilton à compter de la saison prochaine. Pour Toto Wolff, il ne s'agit pas d'une simple pige d'un an dans l'espoir de récupérer Max Verstappen en 2026 mais bien d'un projet sur le long terme. L'Autrichien en a d'ailleurs profité pour clore le dossier Verstappen.

F1 - Officiel : Mercedes annonce le successeur de Hamilton ! https://t.co/knoFvoU1wh pic.twitter.com/ztpz1HhoQU — le10sport (@le10sport) August 31, 2024

«Nous n’accepterons pas de flirt»

« C’est très clair. Nous avons choisi George et Kimi. Nous aimerions que cette fonction soit assurée sur le très long terme, pas seulement sur une année. Nous y mettrons tous nos efforts. Je l’ai dit dans le passé, lorsque l’on parlait d’autres pilotes, mais maintenant la décision a été prise. Nous avons une relation avec les deux, je ne flirte pas à l’extérieur. Je ne fais pas cela dans ma vie privée, je ne le fais pas dans ma vie professionnelle. Si nous arrivons à la conclusion que nous n’aimons pas cela, les pilotes le sauront de première main. Nous n’accepterons pas de flirt », a déclaré Toto Wolff dans des propos relayés par Nextgen-Auto, avant d'évoquer ses relations avec le clan Verstappen.

«Toute notre attention dans l’équipe est portée sur George et Kimi»

« Ce que j’apprécie dans mes relations avec les Verstappen, c’est qu’ils sont très directs, et ce n’est pas un flirt avec l’extérieur. J’ai failli me faire avoir par la situation de Lewis, mais je n’ai eu aucune discussion avec aucun pilote alors que j’ai tout donné pour l’équipe pour que cela soit un succès. Et c’est pourquoi toute notre attention dans l’équipe est portée sur George et Kimi. Il n’y a pas de discussion, il n’y a pas de doute sur ce que nous ferons en 2026 parce que maintenant, il s’agit de 2024 et 2025. Et si des flirts avec l’extérieur doivent se produire, pour une raison ou une autre, alors nos gars le sauront en même temps lorsque nous aurons ces discussions », a ajouté Toto Wolff.