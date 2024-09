F1 : Une annonce historique se prépare, Alonso va halluciner

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l'annonce de son départ de Red Bull, Adrian Newey est au cœur de toutes les spéculations. Annoncé un peu partout dans le paddock, notamment chez Ferrari, le plus célèbre ingénieur de l'histoire de la F1 devrait finalement s'engager avec Aston Martin. L'annonce serait imminente, et pour le convaincre, Lawrence Stroll, le patron de l'écurie britannique aurait sorti le grand jeu en lui offrant tout simplement le salaire le plus important jamais offert à un ingénieur.

Alors qu'elle s'annonçait folle avec l'annonce de Lewis Hamilton dès le mois de janvier, la silly season n'aura finalement réservé aucune surprise majeure alors que deux baquets restent encore officiellement vacants, chez Racing Bulls et Stake F1. Mais il y a bien un homme dont le nom est toutefois sur toutes les lèvres : Adrian Newey. Ingénieur de génie, le Britannique de 65 ans a conçu de nombreuses monoplaces championnes du monde dont toutes celles qui ont raflé un titre chez Red Bull, écurie qu'il a rejoint en 2006. Mais après 18 ans de bons et loyaux services, il a décidé de quitter l'équipe autrichienne. Et forcément, cela suscite les convoitises.

Newey, une signature historique chez Aston Martin

Annoncé dans le viseur de nombreuses écuries, à commencer par Ferrari, Alpine et Mercedes, Adrian Newey semble désormais proche d'Aston Martin. Ces derniers jours, des informations circulent prédisant une annonce imminente. Il faut dire qu'une clause dans son contrat chez Red Bull interdisait à l'ingénieur d'officialiser sa nouvelle écurie avant le mois de septembre. On y est, et tout laisse à penser qu'Adrian Newey va rejoindre le projet colossal enclenché par Aston Martin. Il faut dire que selon le Telegraph, l'équipe basée à Silverstone lui a proposé un salaire historique. Chez Aston, Adrian Newey devrait toucher environ 30M€ par an. C'est tout bonnement le plus gros contrat jamais offert à un ingénieur. Et de loin. Le concepteur de monoplace deviendrait également l'homme le mieux payé du paddock en dehors des pilotes. Et même lorsque ceux qui composent la grille sont inclus, Adrian Newey n'est devancé que par les trois stars du plateau : Max Verstappen (Red Bull, 50M€ par an), Lewis Hamilton (Mercedes, 41M€ par an) et Charles Leclerc (Ferrari, 31M€ par an). Autrement dit, le futur ex-directeur de la technologie de Red Bull Racing sera mieux payé que l'immense majorité des pilotes, y compris que Fernando Alonso. Mais s'il lui offre une voiture pour jouer le titre, le double champion du monde ne devrait pas lui en tenir rigueur.

Aston Martin savoure déjà

D'ailleurs, Lawrence Stroll, propriétaire de l'écurie Aston Martin ne cache pas son enthousiasme à l'idée d'une telle signature. « Adrian et moi discutons non seulement depuis des mois, mais depuis des années. Adrian est clairement l’individu le plus talentueux et le plus doué de la F1, compte tenu de son palmarès et de son histoire. Je serais donc très heureux qu’Adrian rejoigne notre équipe, car je pense que toutes les autres équipes de F1 sur la grille ressentiraient exactement la même chose », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant d'être relancé sur la possible arrivée d'Adrian Newey. « Je l’espère certainement », conclut Lawrence Stroll.