F1 : Red Bull jette un froid sur l’avenir de Verstappen

En décidant de faire confiance à Kimi Antonelli pour la saison prochaine, Mercedes a donc mis fin au feuilleton d’une potentielle arrivée de Max Verstappen pour remplacer 2025. Le Néerlandais va donc rester une saison de plus chez Red Bull. Mais quid maintenant de 2026 ? Tout serait visiblement possible et ce n’est pas l’écurie de Verstappen qui a calmé les choses à ce propos.

Si Max Verstappen est sous contrat jusqu’en 2028, son avenir chez Red Bull semble de plus en plus incertain. En effet, de nombreuses rumeurs évoquent un potentiel futur départ du Néerlandais. Dernièrement, ça s’est emballé à propos d’une arrivée chez Mercedes pour remplacer Lewis Hamilton. Finalement, c’est Kimi Antonelli qui a été choisi pour faire la paire avec George Russell. En 2025, Max Verstappen sera donc toujours chez Red Bull, mais pour 2026, rien n’est visiblement acquis…

Où sera Verstappen en 2026 ?

Dans des propos rapportés par NextGen Auto, c’est Helmut Marko qui a ainsi jeté un froid sur l’avenir de Max Verstappen pour 2026. Le dirigeant de Red Bull a a confié : « L’année prochaine, il pilotera pour Red Bull Racing. Mais 2026 c’est si loin, et pour l’instant nous nous concentrons entièrement sur le championnat du monde 2024. L’avance au championnat des constructeurs est tombée à huit points, mais nous ne devons pas encore faire une croix sur le titre. Parce que si Max recommence à gagner et que Checo termine entre la troisième et la cinquième place, ce sera suffisant pour défendre avec succès le titre. Nous ne pensons qu’à cela pour le moment. 2026 donc, c’est encore loin ».

« Je ne peux pas exclure que Max vienne toquer à notre porte »

Du côté de chez Mercedes, on ne ferme également pas la porte à une arrivée de Max Verstappen après 2025. Toto Wolff a en effet lâché : « Nous avons toujours des contrats fermes très courts, et avec options ensuite, parce que c’est un récipient sous pression. On attend d’eux des performances impitoyables. J’espère que ce sera notre équipe pendant de nombreuses années. Je suis à 100 % satisfait de ces deux pilotes mais je ne peux pas exclure que Max vienne toquer à notre porte ».