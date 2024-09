F1 : Cauchemar pour Verstappen, Red Bull tire la sonnette d'alarme !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Une fois de plus trop loin du compte lors de la troisième phase de qualifications dimanche dernier à Monza, Max Verstappen a dû s'élancer de la septième position sur la grille. Le Néerlandais n'a pas pu faire mieux que 6ème dans une course incroyable remportée par Charles Leclerc devant Oscar Piastri et Lando Norris. Le pilote Red Bull perd donc encore quelques points sur le Britannique au classement et les difficultés commencent sérieusement à inquiéter l'écurie.

Pas dans le coup pour la victoire lors du Grand Prix d'Italie, Max Verstappen semble au beau milieu d'une galère avec Red Bull. L'écurie autrichienne a du mal en ce moment à proposer une voiture capable de dominer les débats comme d'habitude, mettant sa star en difficulté. Une réaction est attendue pour le Néerlandais, qui reste désormais sur six courses d'affilée sans triompher. Une éternité pour lui.

Red Bull cherche le problème

Depuis quelques jours, l'écurie Red Bull a mis l'accent sur un problème d'aileron à l'origine de ses difficultés. Mais force est de constater que la situation est encore floue. « Nous avons une déconnexion dans l'équilibre, qui ne fonctionne tout simplement pas. Dès que l'on se retrouve dans cette situation, on est plus durs avec les pneus. On finit alors par compenser, on déplace l'équilibre, on résout un problème et on en crée un autre. On se retrouve donc dans un cercle vicieux » a d'abord déclaré Christian Horner, le patron, dans des propos rapportés par Motorsport.

Des titres en danger ?

Grâce à son excellent début de saison, Max Verstappen possède encore une avance confortable au classement des pilotes. Même si Lando Norris lui a repris beaucoup de points dernièrement, il reste bien positionné pour une quatrième couronne consécutive. En revanche, au classement des constructeurs, Red Bull est désormais à la merci de McLaren, voire de Ferrari. « Avec le rythme que nous avons eu [en Italie], les deux titres seront certainement menacés. Nous devons redresser la situation très rapidement. Je pense que ce circuit a mis en évidence les lacunes que nous avons sur la voiture par rapport à l'année dernière. Je pense que nous avons un problème très clair, qui a été mis en évidence ce week-end, que nous savons que nous devons maîtriser et résoudre, sinon nous nous mettrons une pression énorme » poursuit Horner.