F1 : Le coéquipier de Verstappen annonce le grand retour de Red Bull

Sixième dimanche à l’arrivée de Grand Prix d’Italie, Max Verstappen commence peu à peu à voir la concurrence revenir à sa hauteur. Son coéquipier, Sergio Pérez, estime que le Néerlandais rencontre désormais les mêmes problèmes que lui depuis plusieurs mois, mais pense que Red Bull a la solution pour les régler.

Ces trois dernières années, Max Verstappen a largement dominé la Formule 1 et cela était encore le cas au début de cette saison. Mais peu à peu, la concurrence est en train de refaire son retard. S’il est toujours en tête du classement des pilotes, l’écart se resserre de plus en plus et Lando Norris, deuxième, est désormais à 62 points du Néerlandais.

« Max a rencontré des problèmes similaires, alors oui, il y a un peu de confusion »

Si les temps sont durs pour Max Verstappen, cela fait un moment que son coéquipier est en difficulté. « J’ai vraiment l’impression d’être dans le même bateau que lors des huit ou dix dernières courses. Mais tout d’un coup, Max a rencontré des problèmes similaires, alors oui, il y a un peu de confusion, mais les données montrent clairement où se situe le problème », a déclaré Sergio Pérez après le Grand Prix d’Italie.

« Il n’y a pas de raison que nous ne puissions pas revenir dans la bataille »

Le Mexicain est en revanche persuadé que Red Bull saura trouver la solution à ses problèmes et ceux de Max Verstappen : « Je suis convaincu que l’équipe, ici sur le circuit et à la maison, a la solution. Nous avons produit d’excellentes voitures dans le passé et il n’y a pas de raison que nous ne puissions pas revenir dans la bataille. Nous n’avons plus de questions à poser maintenant, nous connaissons le problème. Etant donné que tout est lié à l’équilibre, si nous pouvons trouver une solution, nous pourrons alors changer les choses, mais pour l’instant, nous gardons la tête basse jusqu’à ce que nous trouvions la réponse. »