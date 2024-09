F1 : Catastrophe pour Red Bull, Verstappen annonce la couleur

Pierrick Levallet

Rien ne va plus chez Red Bull depuis quelques temps. L’écurie autrichienne ne trouve plus les bonnes solutions dans le développement de sa monoplace. Les résultats commencent à devenir catastrophiques, ce qui ne plaît pas vraiment à Max Verstappen. Le triple champion du monde en titre a alors annoncé la couleur à son équipe pour les jours à venir.

Décidément, Red Bull n’arrive plus à regoûter à la victoire. Max Verstappen s’est de nouveau incliné ce dimanche lors du Grand Prix d’Italie. Le Néerlandais ne s’est plus imposé depuis le 23 juin à l’occasion du Grand Prix d’Espagne. Les résultats commencent à devenir catastrophiques pour Red Bull, mais surtout pour Max Verstappen qui voit peu à peu ses rivaux revenir dans la course au titre. Le triple champion du monde a alors annoncé la couleur à son équipe pour les jours à venir.

F1 : Le calvaire continue pour Verstappen, il a déjà fait pire ! https://t.co/zwC8T2x8an pic.twitter.com/xJeSjwuiQe — le10sport (@le10sport) September 2, 2024

«C'est maintenant qu'il faut renverser la vapeur»

« Nous devons vraiment retourner la voiture dans tous les sens. Vu notre situation actuelle, nous sommes mauvais partout, donc nous avons besoin de beaucoup de changements. Tout le monde a compris ce que nous devions faire. C'est maintenant qu'il faut renverser la vapeur. Ce ne sera pas facile de le faire très rapidement. Mais si nous parvenons à mettre cela en place sur la voiture, elle redeviendra plus facile à piloter. [...] Peu importe le nombre de semaines que cela prendra, nous devons continuer à nous battre et à travailler d'arrache-pied. Il n'y a pas d'excuse » a indiqué le pilote de Red Bull dans des propos rapportés par Motorsport.com.

«Nous avons été médiocres sur de nombreux fronts ce week-end»

Max Verstappen s’est ensuite livré sur le Grand Prix d’Italie. Et le constat est sans appel. « Nous étions trop lents. L'arrêt aux stands [de 6,6 secondes] m'a bien sûr coûté un peu cher. Je n'ai pas pu tourner à plein régime pendant la majeure partie de la course avec le moteur, parce que nous avons eu un petit problème. En ce qui concerne la stratégie, nous aurions pu faire un meilleur travail pour être au moins un peu plus dans la bagarre. Nous avons été médiocres sur de nombreux fronts ce week-end » a lancé le Néerlandais. À voir maintenant si Red Bull saura corriger le tir avant le Grand Prix d’Azerbaïdjan le 15 septembre prochain.