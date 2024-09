F1 - GP d’Italie : Hamilton dénonce un «problème» chez Mercedes

Pierrick Levallet

Le Grand Prix d’Italie ne s’est pas déroulé exactement comme prévu pour Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde a terminé la course à Monza à la cinquième place, derrière les McLaren et les Ferrari. Le pilote de 39 ans s’est alors livré sur son Grand Prix et a avoué avoir relevé un problème sur sa Mercedes tout au long du week-end.

Si Charles Leclerc a pu savourer sa victoire à Monza devant les supporters de Ferrari ce dimanche, Lewis Hamilton a connu un week-end plus compliqué. Le septuple champion du monde a terminé le Grand Prix d’Italie à la cinquième place, derrière les deux Ferrari et les deux McLaren. Le Britannique a fait de son mieux, mais il a avoué avoir été gêné par un problème sur sa Mercedes.

«J'aurais juste pu probablement finir devant l'une des Ferrari»

« En plus de ma performance finale en qualifications, et le rythme en course, nous avons eu davantage de dégradation de manière générale, et il nous a manqué un ou deux dixièmes en course. J'aurais juste pu probablement finir devant l'une des Ferrari si j'étais parti plus haut sur la grille » a d’abord expliqué Lewis Hamilton dans des propos rapportés par Motorsport.com.

«Nous sommes quasiment devenus de plus en plus lents au fil du week-end»

« Nous n'avions simplement pas le rythme en course, et nous devons regarder et essayer de comprendre pourquoi. Et ce également parce que nous semblions plus performants vendredi, et que nous sommes quasiment devenus de plus en plus lents au fil du week-end alors que les autres progressaient. C’était un problème » a ensuite ajouté le pilote de Mercedes. Reste maintenant à voir si l’écurie allemande saura régler ce souci avant le Grand Prix d’Azerbaïdjan qui se tiendra le 15 septembre prochain. « Il y a certainement davantage de performance à venir lors des prochaines courses. Nous aurons [des petites évolutions], je ne sais pas si nous aurons des choses plus importantes, mais j'espère que nous aurons davantage de performances » a conclu Lewis Hamilton. À suivre...