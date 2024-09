F1 - Verstappen : Red Bull annonce «d’énormes problèmes» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche, Max Verstappen n’a pas réussi à faire mieux qu’un sixième place lors du Grand Prix d’Italie. Le triple champion du monde est apparu en grande difficulté à Monza, et ne parvient plus à dompter sa monoplace. Figure de Red Bull, Helmut Marko a d’ailleurs confirmé de gros problèmes sur la RB-20.

Max Verstappen en grande difficulté. Cela fait désormais cinq courses que le pilote néerlandais n’a plus remporté la moindre victoire. A Monza ce week-end, la tendance s’est confirmée pour le triple champion du monde, qui n’aura pas réussi à faire mieux qu’une sixième place.

« Nous savons que nous avons d’énormes problèmes et cela n’aide pas »

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto, Helmut Marko s’est livré sur les problèmes existants actuellement chez Red Bull : « Si Lando avait mené dès le départ, l’écart aurait été de 40 secondes. Maintenant, il est de 38 secondes. Nous savons que nous avons d’énormes problèmes et cela n’aide pas. Nous devons revenir en arrière et trouver le point où nous avons pris un mauvais virage afin de rétablir l’équilibre de la voiture. Ensuite, j’espère que les choses iront mieux », a confié le dirigent de l’écurie autrichienne.

« Max ne peut pas utiliser sa capacité à conduire incroyablement à la limite parce que la voiture ne le permet pas »

« Nous étions parmi les plus lents dans les lignes droites. Mais il n’aurait pas été possible de rouler avec encore moins d’aileron arrière. Nous avons besoin d’un équilibre dans la voiture et nous devons voir où nous avons pris un mauvais virage. Nous devons revenir à un niveau où la voiture était encore compétitive », poursuit le docteur Marko. « En course, nous n’avons pas pu suivre les premiers, que ce soit en termes de stratégie ou de rythme. Nous avons tout simplement manqué de vitesse et lorsque Max a poussé plus fort, il a immédiatement souffert d’un nouveau graining. Aujourd’hui, il s’agissait de limiter les dégâts. Max ne peut pas utiliser sa capacité à conduire incroyablement à la limite parce que la voiture ne le permet pas, parce qu’elle réagit de manière trop imprévisible ».