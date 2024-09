F1 : Le calvaire continue pour Verstappen, il a déjà fait pire !

Arnaud De Kanel

Les courses se suivent et se ressemblent pour Max Verstappen. Plombé par une monoplace de moins en moins performante, le Néerlandais a vu la victoire lui échapper pour le sixième Grand Prix consécutif. Une disette à laquelle il n'est plus habitué, bien qu'il ait connu pire durant sa carrière.

Max Verstappen et Red Bull n'y arrivent plus. Dimanche à Monza, le triple champion du monde en titre ne s'est classé qu'à une décevante sixième position, loin derrière le vainqueur Charles Leclerc. Selon ses dires, les chances de titre s'amenuisent considérablement. Pour retrouver la confiance, Verstappen devra mettre fin à ce qui commence à être une longue disette.

«Nous avons beaucoup de travail à faire»

« Dans l’ensemble, ce fut une mauvaise course. Cela aurait quand même été une mauvaise course avec toute la puissance du moteur, mais nous aurions peut-être été plus compétitifs. Nous étions dans un no man’s land. Si nous ne changeons rien à la voiture, tout ira mal à partir de maintenant jusqu’à la fin de la saison. Nous avons beaucoup de travail à faire », a constaté Max Verstappen à l'issue de la course. Est-il parti pour battre son record de disette ?

Une disette d'un an

Avec cette nouvelle déconvenue, Max Verstappen enchaine un sixième Grand Prix sans la moindre victoire. Il faut remonter au GP d'Espagne le 23 juin dernier pour trouver trace d'un succès du Néerlandais en Formule 1, lui qui nous avait plus habitué à cela après ses trois années de domination. Il a tout de même connu pire puisqu'il a attendu 30 Grand Prix entre sa première et sa seconde victoire. En effet, Verstappen avait triomphé le 15 mai 2016 avant de retrouver le succès 1 an, 4 mois et 16 jours plus tard, le 1er octobre 2017 en Malaisie. Il reste donc un peu de marge au triple champion du monde en titre