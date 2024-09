F1 : Nouvel échec pour Red Bull, Verstappen enrage

Jean de Teyssière

Max Verstappen a terminé à la sixième place du Grand Prix d’Italie et enchaîne une sixième course consécutive sans victoire. L’étau se resserre un peu plus en tête du champion et le Néerlandais dispose d’un matelas de 62 points sur Lando Norris. Mais vu les confidences du triple champion du monde sur la monoplace, le risque de perdre le titre s’agrandit.

Le Grand Prix d’Italie a sacré un pilote Ferrari, en la personne de Charles Leclerc ! Le pilote monégasque a remporté la deuxième course de sa saison, après sa victoire à Monaco le 26 mai dernier. Si Ferrari sourit ce dimanche, Red Bull pleure, puisqu’avec une sixième et une huitième place, cette course n’a pas été une franche réussite.

«Nous n’avons pas optimisé la stratégie»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Max Verstappen analyse le Grand Prix d’Italie réalisé par son équipe : « Je pense que nous avons tiré le meilleur parti de la voiture en termes de position, mais pas dans la manière dont nous avons abordé la course. Le rythme était trop lent, nous avons donc dû faire notre propre course et avons fait un mauvais arrêt au stand. Je pense que nous n’avons pas optimisé la stratégie. Certaines voitures ont fait un seul arrêt et nous en avons fait deux, ce qui n’était pas la meilleure. La majeure partie de la course, nous n’avons pas pu utiliser toute la puissance du moteur à cause d’un problème, ce qui n’aide pas. »

«Nous avons beaucoup de travail à faire»

« Dans l’ensemble, ce fut une mauvaise course. Cela aurait quand même été une mauvaise course avec toute la puissance du moteur, mais nous aurions peut-être été plus compétitifs, avoue Verstappen. Nous étions dans un no man’s land. Si nous ne changeons rien à la voiture, tout ira mal à partir de maintenant jusqu’à la fin de la saison. Nous avons beaucoup de travail à faire. »