F1 : McLaren, Red Bull... Ferrari désigne «l'équipe à battre» !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après le Grand Prix des Pays-Bas à la sortie de la trêve estivale, McLaren a confirmé son excellente forme avec la victoire de Lando Norris malgré un départ difficile. Le pilote britannique s'est largement imposé et tentera de poursuivre sur la même dynamique cette semaine à Monza. Dans le paddock, l'écurie britannique est en train de prendre une nouvelle place au sommet de la hiérarchie.

En signant une nouvelle victoire dimanche dernier aux Pays-Bas, McLaren pourrait mettre à mal la domination de Max Verstappen. Impressionnant de réussite depuis plus de trois ans, le Néerlandais n'a jamais connu une série de 5 courses sans victoire depuis 2020. Forcément les autres écuries ont remarqué ce changement de garde et Carlos Sainz s'est même risqué à dire que l'équipe est favorite à Monza cette semaine.

McLaren est « l'équipe à battre »

Désormais deuxième du classement des constructeurs à seulement 30 points de Red Bull, McLaren se rapproche dangereusement de l'écurie autrichienne. De quoi devenir clairement l'adversaire numéro 1 des autres équipes. « McLaren semble être l’équipe à battre et les autres ont des problèmes, que ce soit en qualifications ou dans certains de nos développements. Red Bull ne semble pas s’être beaucoup améliorée au cours de la saison, Mercedes fait de très bonnes courses et d’autres moins. Je ne pense pas qu’une équipe sur la grille ait bien compris ces voitures » analyse d'abord Carlos Sainz dans des propos rapportés par Nextgen-Auto.

Ferrari peut frapper à Monza

Un peu loin pour jouer tout devant à Zandvoort, Ferrari a un rendez-vous de taille cette semaine à Monza. La Scuderia aura à cœur d'y briller mais Carlos Sainz sait qu'il faudra se battre clairement face à McLaren. « Ensuite, il semble que Ferrari soit incroyable en course et que nous soyons capables de gagner à Monza. Nous devons trouver un juste milieu entre l’un et l’autre, et je pense que la seule certitude est que McLaren est meilleure » poursuit le pilote espagnol.