«En danger de mort» : Le départ qui va sauver l’OM !

Axel Cornic

A quatre journées de la fin de la saison en Ligue 1, l’Olympique de Marseille a décidé de s’éloigner de l’agitation de la cité phocéenne. Direction la périphérie de Rome, pour un stage surprise qui pourrait durer jusqu’au 17 mai prochain et qui ne manque pas de faire parler.

Avec la qualification en Ligue des Champions en jeu, l’OM souhaite mettre toutes les chances de son côté en cette fin de saison. La décision a donc été prise sous les indications de Roberto De Zerbi de quitter Marseille, pour s’installer dans la capitale italienne, Rome.

L’OM s’installe à Rome

Une délégation d’une cinquantaine de personnes va ainsi occuper un luxueux établissement cinq étoiles, l’Hotel Cavalieri Hilton. Les joueurs pourront s’entrainer dans les installations du Roma City FC, équipe de deuxième division italienne et reviendront donc en France chaque week-end, pour y disputer les derniers quatre matchs de la saison de Ligue 1. Une opération qui devrait couter au total 1M€ à l’OM, qui semble croire pourtant qu’une qualification en Ligue des Champions en vaut bien la peine.

« Ça va mettre les joueurs devant leurs responsabilités »

Cette décision a déchainé des vifs ébats ces derniers jours et si certains pensent que c’est une mauvaise idée, Eric Di Meco est persuadé que ça pourrait faire du bien aux joueurs. « Tu pars et tu ne penses qu’au foot. Je trouve que de temps en temps, ça ne fait pas de mal de se reconcentrer sur ton métier. Ça va mettre les joueurs devant leurs responsabilités et devant celles qu’ils ont vis-à-vis du club » a expliqué celui qui a gagné la Ligue des Champions 1993 avec l’OM, sur RMC Sport. « On oublie trop qu’il y a beaucoup de clubs qui sont en danger de mort financièrement. Les dirigeants ont la pression, il faut qu’ils soient dans les trois »