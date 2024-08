F1 : Belle surprise pour Ferrari, le boss jubile !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche, Ferrari a réalisé un très beau Grand Prix des Pays-Bas. Mal embarquée après des qualifications ratées, l’écurie italienne a réussi à optimiser au mieux sa course, avec la 3ème place de Charles Leclerc, et la 5ème de Carlos Sainz. Après la course, le directeur de la Scuderia Frédéric Vasseur s’est dit très satisfait de la performance des siens à Zandvoort.

Ferrari aura été l’une des grosses animations du Grand Prix des Pays-Bas. Et pour cause, malgré des qualifications très décevantes (6ème position pour Leclerc, 11ème pour Sainz), Charles Leclerc a terminé sur le podium à la 3ème place, et Carlos Sainz a quant à lui terminé 5ème. Forcément, cela a ravi Fred Vasseur.

« Nous avons eu deux très bons départs, deux très bonnes stratégies »

« Nous sommes arrivés à Zandvoort en se disant que ça allait être un week-end compliqué pour nous. Ça a été une qualification difficile pour différentes raisons et je pense qu'aujourd'hui, nous avons tous mis dans l'ordre, ce qui était l'objectif, pour extraire le maximum du potentiel de cette course », a ainsi lâché le boss français de Ferrari au micro de Canal +. « Nous avons eu deux très bons départs, deux très bonnes stratégies, un très bon management de la part des pilotes et le rythme collait à celui de Max (Verstappen) en course. Mais le rythme ne collait pas celui de Norris, et nous devons garder en tête que l'objectif c'est la victoire, ce n'est pas de finir P3. Mais je pense que la semaine prochaine, le circuit nous conviendra mieux et que nous aurons quelques évolutions sur la voiture donc tout est possible ».

« C'est encore une fois très compliqué de comprendre où se trouve Ferrari »

Mais pour Charles Leclerc, cette belle performance laisse tout de même un peu de flou sur le rythme chez Ferrari : « Quand je regarde des week-ends comme celui aux Pays-Bas c'est encore une fois très compliqué de comprendre où se trouve Ferrari, parce qu'entre hier et aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même performance. Si je me base sur hier, c'est neuf dixièmes qu'il faut rattraper, si je me base sur aujourd'hui, ce sont plus trois dixièmes au tour comparé à McLaren », a lâché le Monégasque.