F1 : Verstappen menacé par un exploit monumental ?

Arnaud De Kanel

Battu par Lando Norris dimanche à Zandvoort, Max Verstappen perd du terrain et voit le Britannique revenir sur lui au classement des pilotes. Le pilote McLaren croit encore en ses chances de devenir champion du monde comme avait pu le faire Sebastian Vettel en 2013.

Rentrée réussie pour McLaren avec la victoire de Lando Norris à Zandvoort dimanche. Le Britannique a devancé Max Verstappen, confortant ainsi sa place de dauphin au championnat du monde. Il revient à 70 points du Néerlandais et croit plus que jamais à une incroyable remontée, similaire à celle réalisée par Sebastian Vettel.

F1 : Retour imminent pour Schumacher ? https://t.co/kT6lHnqGY0 — le10sport (@le10sport) August 26, 2024

«Nous avons même discuté et regardé ce que Vettel a fait en 2013»

« Le championnat des constructeurs, on le jouait déjà avant cet événement. Concernant le championnat des pilotes, nous voulions absolument garder la tête froide et nous concentrer sur le fait que c’était possible. Nous avons même discuté et regardé ce que Vettel a fait en 2013 et nous nous sommes dit que nous pourrions faire la même chose, pourquoi pas ? Nous devons rester concentrés, nous devons penser que c’est possible », a déclaré Andrea Stella dans des propos relayés par Nextgen-Auto. Le directeur de l'écurie McLaren estime que la monoplace britannique pourrait être dépendante de la piste.

«Cette course a définitivement dépassé les attentes»

« Je dois dire que Zandvoort est très encourageant du point de vue des performances. En même temps, cela se passe sur une piste, comme nous l’avons dit samedi, qui semble être très adaptée à notre voiture, comme l’était la Hongrie. Même après la Hongrie, nous avons dit que ce ne serait pas le doublé à chaque course et ce n’est pas le cas. Cela semble juste très dépendant de la piste pour le moment. Mais cette course a définitivement dépassé les attentes, y compris en termes de performances en qualifications, en termes de performances en course. Et dans une certaine mesure, même la dégradation des pneus a été très bonne, au point que Lando a réalisé le tour le plus rapide de la course dans le dernier tour », a ajouté Andrea Stella. Max Verstappen est prévenu, un exploit monumental menace son hégémonie.