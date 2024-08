F1 : Schumacher, Hamilton... Norris entre dans la cour des grands !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vainqueur du Grand-Prix des Pays-Bas devant Max Verstappen, Lando Norris a réussi le week-end parfait puisqu'il avait également décroché la pole position avant de signer le meilleur tour en course lors de la dernière boucle. C'est le premier hat-trick du pilote McLaren qui rejoint donc le club fermé des pilotes à avoir réussi cet exploit au moins une fois durant leur carrière.

Cette fois-ci, c'est du sérieux. Parti en pole position, Lando Norris a décroché la quatrième victoire de sa carrière lors du Grand-Prix des Pays-Bas. Le pilote britannique confirme ainsi qu'il est l'homme fort du moment et que McLaren a fait mieux que combler son retard sur Red Bull. L'écurie dirigée par Zak Brown est désormais la plus forte du plateau. Après deux ans et demi d'hégémonie de l'équipe autrichienne, la meilleure monoplace du moment est bien la McLaren entre les mains de Lando Norris et Oscar Piastri.

Premier hat-trick pour Norris !

Mais Lando Norris n'a pas fait que gagner. En effet, en plus de sa victoire à Zandvoort, le Britannique a signé la pole position avant de s'offrir le meilleur tour en course dans l'ultime boucle. Par conséquent, le pilote britannique s'est offert le premier hat-trick de sa carrière, ce qui n'a rien d'anodin. Il s'agit effectivement d'un évènement assez rare puisque Lando Norris est devenu seulement le 48e pilote de l'histoire de la F1 à réussir cet exploit. C'est d'ailleurs toujours Michael Schumacher qui détient le record du nombre de hat-tricks avec 22 au total, devant Lewis Hamilton (19) et Max Verstappen (13). En revanche, plusieurs légendes de la F1 n'ont jamais dépassé les 10 hat-tricks en carrière à l'image des quadruples champions du monde Alain Prost et Sebastian Vettel, tous deux bloqués à 8, ou encore Ayrton Senna (7), Damon Hill (5) et Fernando Alonso (5). Kimi Räikkönen, Valtteri Bottas ou encore Jacques Villeneuve ne l'ont fait qu'à deux reprises. C'est dire à quel point la performance de Lando Norris est à souligner.

«J’ai pu me sentir à l’aise, j’ai pu attaquer»

D'ailleurs, après la course, Lando Norris n'a pas caché sa joie de s'être imposé avec une telle avance sur Max Verstappen : « En fait, dès le début de la course, au 5e, 6e et 7e tour. Je m’attendais à ce que Max commence à attaquer et à prendre un peu d’avance, mais il ne l’a jamais fait, donc à partir de ce moment-là, j’ai su que nous étions dans une bonne bataille. Il semblait continuer à baisser de régime et mon rythme à moi s’améliorait, donc c’était agréable à l’intérieur de la voiture, surtout quand je l’ai dépassé. J’ai pu me sentir à l’aise, j’ai pu attaquer, j’avais de l’air propre et c’est toujours d’une grande aide ». Nul doute qu'encore beaucoup de victoires attendent le pilote McLaren.