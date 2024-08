F1 - Grand Prix des Pays-Bas : Hamilton dévoile un gros regret

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Revenue sur le devant de la scène au cours des dernières courses, Mercedes a connu un Grand Prix des Pays-Bas très compliqué. Malgré la troisième place sur la grille de George Russell, ce dernier a terminé 7ème. Auteur d’une belle course quant à lui, Lewis Hamilton a affirmé qu’il aurait aimé mieux réussir ses qualifications ce samedi.

Mercedes n’aura pas réussi à rééditer l’exploit du Grand Prix de Belgique où George Russell et Lewis Hamilton avaient respectivement terminés 1er et 2ème (Russell avait ensuite été disqualifié). Ce dimanche, les deux Flèches d’Argent ont fini 7ème et 8ème du Grand Prix des Pays-Bas, avec des émotions bien contrastées.

« Je pense que nous aurions pu être proches du podium »

« J’étais beaucoup plus heureux aujourd’hui. J’avançais, je progressais, j’allais dans la bonne direction, mais malheureusement j’étais trop loin derrière. Si je m’étais qualifié là où George était, je pense que j’aurais fini au moins là, voire plus loin devant. Je pense que nous aurions pu être proches du podium. Je ne sais pas si nous étions plus rapides que Ferrari, mais certains éléments de notre rythme étaient forts. La voiture n’était pas géniale par rapport à la dernière course, où nous avions beaucoup plus de rythme. Mais nous étions plus proches des autres aujourd’hui qu’hier », a lâché Lewis Hamilton auteur d’une belle course, lui partait de la 12ème place, dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.

« Je ne comprends pas vraiment ce qui s’est passé »

De son côté, George Russell, 7ème à l’arrivée, a affirmé ne pas comprendre cette performance : « Je ne comprends pas vraiment ce qui s’est passé, en toute honnêteté. Nous étions lents sur les trois types de pneus et nous avons reculé peu à peu. C’était bizarre de se qualifier en quatrième position et d’être constamment juste derrière les trois voitures devant et devant la Ferrari, puis tout le monde a disparu. J’avais l’impression qu’il n’y avait pas d’adhérence, comme si j’étais sur de la glace. Nous avons clairement fait une erreur quelque part, mais je me gratte encore la tête ».