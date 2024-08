F1 : «Un cauchemar», Hamilton déballe tout sur son calvaire

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A l’aise lors des séances d’essais libres du Grand Prix des Pays-Bas ce vendredi, Lewis Hamilton a complètement manqué sa séance de qualification ce samedi. Douzième à l’arrivée, « King Lewis » s’est exprimé sur ses ressentis, affirmant que sa W15 était un véritable « cauchemar » à piloter à Zandvoort cet après-midi.

Dernier vainqueur en date sur cette saison, Lewis Hamilton ne remportera probablement pas le Grand Prix des Pays-Bas. Pourtant très en forme lors des trois séances d’essais libres ce vendredi et ce samedi matin, le septuple champion du monde s’est raté en qualifications. En effet, « King Lewis » n’a même pas réussi à atteindre la Q3, tandis que George Russell a rattrapé le tout avec une quatrième position. Lewis Hamilton s’élancera depuis la douzième position, et a affirmé que le comportement de sa monoplace avait été cauchemardesque ce samedi après-midi.

« Nous avons toutefois pas mal modifié la voiture, et c'était un cauchemar à piloter »

« Oui, c'était une séance difficile. Nous avons fait des changements entre hier et aujourd'hui qu'on n'a pas pu mesurer en EL3 [en raison des conditions et de la longue interruption suite au crash de Logan Sargeant], mais c'était la même chose pour tout le monde. Nous avons toutefois pas mal modifié la voiture, et c'était un cauchemar à piloter », a ainsi lâché Hamilton dans des propos rapportés par Motorsport.com.

« Elle était très nerveuse aujourd'hui »

George Russell a également confirmé que la W15 était dure à piloter en qualifications : « Oui [la voiture était un peu plus sur le fil du rasoir]. Elle était très nerveuse aujourd'hui. Hier, on avait beaucoup de sous-virage et on a essayé de le réduire, mais on est allé trop loin dans la direction opposée ». Quant à Hamilton, il ne se fait pas d’illusions quant à son résultat ce dimanche : « Il sera probablement difficile d'entrer dans le top 10 », a conclu le pilote de 39 ans.