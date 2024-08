F1 - Ferrari : Avant Hamilton, Leclerc révèle un clash !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La saison prochaine, Ferrari accueillera Lewis Hamilton dans ses rangs. Un gros duo va donc prendre place au sein de l’écurie italienne avec le septuple champion du monde et Charles Leclerc. Alors que son partenaire actuel, Carlos Sainz, rejoindra quant à lui Williams, le Monégasque s’est exprimé sur ce départ, révélant au passage des tensions entre les deux hommes à certains moments.

La grille de Formule 1 va énormément évoluer en 2025. Si plusieurs mouvements ont d’ores et déjà été annoncés, le principal transfert concerne Ferrari. L’écurie italienne va en effet accueillir le septuple champion du monde et légende vivante Lewis Hamilton. L’arrivée de « King Lewis » a obligé la Scuderia a faire un choix entre Charles Leclerc et Carlos Sainz. Et ce dernier s’est rapidement porté sur le Monégasque.

« Je pense que nous nous entendons très, très bien »

Le duo composé de Leclerc et d’Hamilton est déjà attendu au tournant, même si le dernier vainqueur du Grand Prix de Monaco n’en oublie pas son futur ex-coéquipier Carlos Sainz. Dans des propos relayés par Motorsport.com, le Monégasque a rendu hommage à l’Espagnol, tout en affirmant que par le passé, certaines tensions ont eu lieu entre les deux hommes. « Je pense que c'est Carlos tout entier [qui va me manquer]. Je pense que nous nous entendons très, très bien. Malheureusement, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, tout est analysé et critiqué à outrance. Mais la réalité, c'est que nous avons toujours eu une très bonne relation », a lâché Leclerc.

« Il y a eu de nombreux moments où, sur la piste, je l'ai détesté et il m'a détesté »

« Et oui, il y a eu de nombreux moments où, sur la piste, je l'ai détesté et il m'a détesté parce que nous ne voyions pas la situation de la même manière, mais tout a été réglé après une discussion entre nous deux », conçoit Leclerc. « Et comme je l'ai dit, nous nous entendons très, très bien. Nous partageons beaucoup d'intérêts et nous avons eu beaucoup de moments mémorables dont je me souviendrai toujours ».