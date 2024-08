F1 : Hamilton, Schumacher… Verstappen bientôt dans l’histoire ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La Formule 1 est de retour ce week-end avec le Grand Prix des Pays-Bas. A domicile, Max Verstappen souhaite renouer avec la victoire afin de se rapprocher d’un quatrième sacre mondial à son actif. En cas de victoire à Zandvoort ce dimanche, « Super Max » pourrait d’ailleurs se rapprocher de certaines légendes comme Michael Schumacher et Lewis Hamilton concernant un certain record.

Après de longues semaines de vacances, les pilotes sont de retour. Suite à cette trêve estivale, la Formule 1 reprend ses droits, et met le cap sur le circuit de Zandvoort où va se dérouler ce week-end le Grand Prix des Pays-Bas. Étape mythique du championnat du monde, cette course avait pourtant connu un grand trou d’air lorsqu’elle a été abandonnée de 1985 jusqu’à 2021. Et depuis que ce Grand Prix est de retour au sein du calendrier mondial, Max Verstappen n’a laissé personne s’approcher de la moindre victoire.

La passe de quatre pour Verstappen ?

En 2021, 2022, 2023, le triple champion du monde s’est toujours imposé à domicile. Ce dimanche, Verstappen a donc l’opportunité de glaner une quatrième victoire consécutive sur ses terres, et a annoncé la couleur : « C’était bien de passer du temps à se détendre avec la famille et les amis pendant les vacances d’été et nous nous sentons prêts pour la deuxième moitié de la saison. C’est génial de reprendre la saison chez moi, il y a toujours une ambiance fantastique et les fans sont incroyables, c’est donc une course spéciale pour moi », a confié « Super Max ».

Le Néerlandais peut rejoindre Schumacher sur ce record

Une victoire à Zandvoort permettrait ainsi de redonner pleinement confiance au champion du monde qui n’a plus remporté la moindre course depuis quatre Grand Prix… Surtout, Max Verstappen pourrait rejoindre certaines légendes en nombre de victoires à domicile. Avec quatre victoires aux Pays-Bas, ce dernier rejoindrait ainsi Michael Schumacher, vainqueur à quatre reprises du Grand Prix d’Allemagne (1995, 2002, 2004, 2006). Le Néerlandais est toutefois encore loin de la légende Lewis Hamilton et ses neuf succès en Grande-Bretagne (2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, et 2024 donc).