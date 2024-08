F1 : Red Bull a halluciné après le transfert de Verstappen

Arnaud De Kanel

Au milieu de la saison 2016, Max Verstappen était transféré chez Red Bull à tout juste 18 ans. Un mouvement qui avait fait l'effet d'une grande surprise dans le paddock, notamment au sein de l'écurie autrichienne. Paul Monaghan, responsable de l’ingénierie piste chez Red Bull Racing, avait très vite été impressionné par le talent du pilote néerlandais.

Cela fait maintenant huit ans que Max Verstappen a rejoint Red Bull. Il s'en est passé des choses depuis le temps et le petit prodige néerlandais, arrivé à l'âge de 18 ans, a bien grandi. Il a remporté les trois derniers championnats du monde et s'est affirmé comme l'un des plus grands de sa discipline. A son arrivée en 2016, Paul Monaghan avait halluciné dès ses premiers tours de piste.

«Il n’avait aucune pression»

« Je me souviens bien de l’époque où il nous a rejoints et où Nico (Rosberg) et Lewis (Hamilton) se sont mutuellement percutés au départ en Espagne. J’étais toujours inquiet mais quel type cool, mon Dieu. Il n’avait aucune pression. Kimi (Raikkonen) était sur ses talons tout le temps. Mais il a réussi à prendre de l’avance sur lui pour la ligne droite et à recharger complètement la batterie à chaque fois. Incroyablement impressionnant », a déclaré le responsable de l’ingénierie piste chez Red Bull Racing dans des propos relayés par Nextgen-Auto. Depuis qu'il a vaincu Lewis Hamilton, Max Verstappen est entré dans une autre dimension selon Monaghan.

«L’un des meilleurs pilotes que nous verrons jamais en F1»

« Il y a une sorte d’armure mythique qui s’est créée, si vous voulez. Peu se choses peuvent le faire dérailler. Sa confiance s’est renforcée. Il conduit avec beaucoup plus d’assurance maintenant qu’en 2021, par exemple. Nous nous sommes emmêlés les pinceaux quelques fois avec Lewis, n’est-ce pas ? Maintenant, plus rien ne le perturbe vraiment. Il est passé de quelqu’un qui avait des attentes, des croyances et de la confiance à quelqu’un qui a réalisé ces attentes et qui est maintenant l’un des meilleurs pilotes que nous verrons jamais en F1 », a assuré Paul Monaghan. Max Verstappen appréciera.