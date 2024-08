F1 : Red Bull en danger, Leclerc impressionné !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si en début de saison, la seule écurie capable de rivaliser avec Red Bull se nommait Ferrari, les rapports de force se sont depuis bien inversés. Reléguée au second plan, la Scuderia voit désormais l’écurie autrichienne se battre avec McLaren. De son côté, Charles Leclerc est impressionné par la formation de Lando Norris et d’Oscar Piastri.

La Formule 1 reprend ce week-end, avec le Grand Prix des Pays-Bas. Les rapports de force se sont-ils modifiés depuis la victoire de Lewis Hamilton en Belgique ? Max Verstappen est-il en capacité d’aller renouer avec le succès à domicile ? Beaucoup de questions subsistent également pour Ferrari et pour Charles Leclerc, qui après un début de saison très intéressant, est peu à peu rentré dans le rang. Dans des propos relayés par Next-gen Auto, le Monégasque est revenu sur la première partie de saison de la Scuderia.

« Nous ne nous attendions pas à être là où nous sommes »

« Je ne pense pas que nous avions beaucoup d’attentes lorsque nous avons commencé la saison, en termes de concurrence pour Red Bull. Nous nous concentrions vraiment sur nous-mêmes. Mais comme je l’ai dit, il est très difficile d’attendre ou d’anticiper quoi que ce soit avec ces nouvelles réglementations, ou de nouvelles réglementations qui ne sont plus nouvelles, mais avec ces voitures. Donc, oui, nous ne nous attendions pas à être là où nous sommes, mais nous sommes là et nous sommes très conscients des domaines dans lesquels nous devons travailler », a lâché Leclerc.

« Je veux souligner que McLaren a fait un excellent travail »

Le numéro 16 sur la grille a également tenu à féliciter McLaren, qui est désormais complètement capable de rivaliser avec Red Bull. « Nous mettons absolument tout en œuvre pour renverser la situation le plus rapidement possible. Mais je veux souligner que McLaren a fait un excellent travail et si vous m’aviez demandé au début de la saison s’ils seraient au niveau de Red Bull si tôt, je ne m’y serais probablement pas attendu, non ».