F1 : Norris lâche une grosse confidence après avoir battu Verstappen !

Ce dimanche, Lando Norris a créé la sensation en s’imposant devant Max Verstappen à l’occasion du Grand Prix des Pays-Bas. Le Britannique de chez McLaren a remporté sa deuxième victoire en carrière, et n’a laissé aucune chance au triple champion du monde. Après ce beau succès, Norris a d’ailleurs révélé qu’il savait rapidement qu’il était plus rapide que Verstappen cet après-midi.

Le Grand Prix des Pays-Bas aura tenu toutes ses promesses. Alors qu’il avait obtenu la pole position la veille, Lando Norris (McLaren) a une fois de plus cette saison, perdu sa première place avant même le premier virage au profit de Max Verstappen. Attendu au tournant à domicile, surtout qu’il n’a plus remporté la moindre victoire depuis quatre courses, le triple champion du monde a rapidement pris les devants donc…

Victoire de Lando Norris aux Pays-Bas

Cependant, Max Verstappen n’a pas résisté bien longtemps au retour de Lando Norris, qui l’a dépassé au 18ème tour, avant de creuser l’écart jusqu’à la ligne d’arrivée. La victoire du phénomène anglais est totale, lui qui a franchi la ligne d’arrivée avec plus de vingt secondes sur Verstappen. Dans des propos rapportés par Next-Gen Auto, le pilote McLaren s’est exprimé sur cette deuxième victoire de la saison.

« Je m’attendais à ce que Max commence à attaquer et à prendre un peu d’avance, mais il ne l’a jamais fait »

« En fait, dès le début de la course, au 5e, 6e et 7e tour. Je m’attendais à ce que Max commence à attaquer et à prendre un peu d’avance, mais il ne l’a jamais fait, donc à partir de ce moment-là, j’ai su que nous étions dans une bonne bataille. Il semblait continuer à baisser de régime et mon rythme à moi s’améliorait, donc c’était agréable à l’intérieur de la voiture, surtout quand je l’ai dépassé. J’ai pu me sentir à l’aise, j’ai pu attaquer, j’avais de l’air propre et c’est toujours d’une grande aide », a ainsi lâché Lando Norris, sûr de ses forces à Zandvoort.