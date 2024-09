F1 : Coup de tonnerre pour l'avenir de Verstappen ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que son contrat court jusqu'en 2028 chez Red Bull, l'avenir de Max Verstappen n'a cessé de faire parler cette saison. Il faut dire qu'entre le départ d'Adrian Newey et le retard pris sur McLaren, le Néerlandais se poserait de grosses questions quant à la capacité de l'équipe dirigée par Christian Horner à redresser la barre en vue de 2026. Et le départ du triple champion du monde continue d'ailleurs de faire parler.

Le passage chez Ferrari de Lewis Hamilton devait être le transfert du siècle. Mais Max Verstappen pourrait une nouvelle fois s'immiscer dans les projets du Britannique pour lui faire de l'ombre. Et pour cause, depuis le début de saison, l'avenir du triple champion du monde ne cesse de faire parler. D'abord en froid avec Christian Horner, le Néerlandais est très mal vécu l'annonce du départ d'Adrian Newey, le concepteur des monoplaces qui lui ont permis de glaner trois titres de champion du monde. Et alors que Red Bull traverse une disette inhabituelle de six courses sans victoire, le départ de Max Verstappen prendrait de l'ampleur.

Verstappen cherche à partir «le plus vite possible»

En effet, le média suisse-allemande Blick lâche une petite bombe en assurant que Max Verstappen chercherait à quitter Red Bull « le plus vite possible ». Il faut dire que sur le plan sportif, l'écurie autrichienne se retrouve menacer par McLaren, et l'impassable est en train de prendre forme à savoir que le titre échappe au Néerlandais qui malgré une avance confortable de 62 points sur Lando Norris, n'a clairement pas la dynamique en sa faveur. Une situation sportive qu'il faut combiner à la fuite d'éléments clés tels qu'Adrian Newey, légendaire concepteur de voitures, et Jonathan Wheatley, directeur sportif de longue date, qui laisse craindre à Max Verstappen que Red Bull ne soit pas en mesure d'inverser la tendance d'ici 2026, date d'une nouvelle révolution en F1 qui concernera les moteurs. « Chaque contrat a un élément de performance. Nous ne parlerons pas des détails, mais tant que nous fournissons une voiture compétitive, nous savons ce qu’il en est », confiait d'ailleurs récemment Christian Horner, laissant entendre que Max Verstappen avait des options dans son contrat pour quitter Red Bull bien que son bail court jusqu'en 2028.

Wolff s'attend à un appel de Verstappen

Reste désormais à savoir où pourrait rebondir Max Verstappen, mais comme le précise Blick, s'il venait à quitter Red Bull dès aujourd'hui, le triple champion du monde n'aurait aucune option sur la grille puisque seul deux baquets sont encore en attente d'un pilote pour 2025 à savoir ceux de Racing Bulls et de Stake F1. Deux écuries qui ne peuvent pas répondre aux ambitions d'un pilote en course pour décrocher un quatrième titre de champion du monde. Par conséquent, l'idée d'une année sabbatique ne serait pas exclue en attendant 2026 où il deviendrait l'homme le plus convoité de la grille avec toutefois une écurie qui serait immédiatement favorite pour l'accueillir : Mercedes. George Russell et Andrea Kimi Antonelli ne sont engagés que pour 2025. Nul doute que si Max Verstappen est disponible pour 2026, son nom reviendra rapidement au sein de l'écurie dirigée par Toto Wolff, qui s'attend d'ailleurs à ce que le Néerlandais vienne frapper à sa porte. « Nous avons toujours des contrats fermes très courts, et avec options ensuite, parce que c’est un récipient sous pression. On attend d’eux des performances impitoyables. J’espère que ce sera notre équipe pendant de nombreuses années. Je suis à 100 % satisfait de ces deux pilotes mais je ne peux pas exclure que Max vienne toquer à notre porte », reconnaissait l'Autrichien. Le début d'un feuilleton qui va faire parler dans le paddock.