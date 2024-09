F1 - GP d’Azerbaïdjan : Verstappen s’embrouille avec Mercedes !

Jean de Teyssière

Le Grand Prix d'Azerbaïdjan 2023 aura été l'une des courses marquantes disputées la saison dernière. Lors de l'épreuve du sprint, un accrochage entre George Russell et Max Verstappen avait enflammé le paddock. Retour sur cet incident qui avait marqué la saison et révélé quelques tensions entre les deux pilotes.

Les circuits urbains sont souvent le théâtre de moments intenses en F1, et Bakou ne fait pas exception. Avec ses longues lignes droites et ses virages serrés, le tracé azerbaïdjanais a offert un spectacle haletant lors du sprint. Mais en 2023, c'est un incident entre deux des pilotes les plus en vue qui a particulièrement retenu l'attention des fans et des observateurs.

F1 : Cauchemar pour Verstappen, Red Bull tire la sonnette d'alarme ! https://t.co/uiA3w9LFSS pic.twitter.com/HRj5Tz3FS3 — le10sport (@le10sport) September 4, 2024

Un duel explosif dès le départ

Dès l'extinction des feux, George Russell et Max Verstappen se sont livrés à un combat acharné. Le pilote Mercedes et le champion du monde en titre se sont battus roue contre roue dans les premiers virages. C'est au deuxième virage que les choses ont dégénéré : Russell, à l'intérieur, et Verstappen, à l'extérieur, se sont accrochés. Le contact a envoyé le Néerlandais contre le mur, endommageant sa Red Bull et compromettant ses chances de victoire.

«Tête de nœud»

L'incident a suscité de vives réactions des deux côtés. Verstappen, visiblement frustré, n'a pas mâché ses mots : « Mais attends-toi à la même chose la prochaine fois, tête de nœud ! » a-t-il lancé à Russell après la course. Le Britannique, de son côté, qualifiait cette brouille de « pathétique » avant de confier : « Nous sommes tous les deux des pilotes, nous sommes tous les deux dans la discipline depuis longtemps maintenant et nous avons beaucoup d'expérience. Nous en discuterons, tout ira bien, nous passerons à autre chose et je pense que nous en rirons un jour. » L'accrochage a eu des conséquences sur le reste de la course, avec Verstappen terminant troisième malgré les dommages sur sa voiture, tandis que Russell a fini huitième. Au final, en six participations, Max Verstappen n'a été vainqueur qu'à une seule reprise à Bakou : en 2022. Et vu comment McLaren et Norris reviennent bien, il aurait tout intérêt à ce que ce circuit ne devienne plus le théâtre de tensions, mais plutôt de victoire.