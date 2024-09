F1 - Red Bull : Calvaire pour Verstappen, Mercedes hallucine

Pierrick Levallet

Red Bull n’y arrive plus. Après avoir dominé la F1 en 2022 et 2023, l’écurie autrichienne a vu la concurrence rattraper son retard. L’équipe de Max Verstappen, elle, ne parvient plus à trouver les bonnes solutions. Résultat : le Néerlandais vit un véritable calvaire ces derniers temps. Et cela n’a pas manqué de surprendre Toto Wolff, patron de Mercedes.

Max Verstappen avaient pourtant bien démarré la saison. Le Néerlandais continuait de rafler les victoires et semblait bien parti pour rafler un quatrième titre mondial consécutif. Mais l’écurie autrichienne est en train de s’effondrer. Red Bull ne trouve plus les bonnes solutions dans le développement de sa monoplace. Résultat : Max Verstappen ne gagne plus et vit un véritable calvaire. Cela a d’ailleurs assez surpris Toto Wolff, qui n’a pas manqué de le faire savoir.

«Il semble maintenant qu’ils se sont effondrés»

« Le calvaire de Verstappen ? C’est vraiment bizarre. Je n’ai pas d’intuition, évidemment, mais ce n’est plus du tout la Red Bull du début d’année, dominante. Je pense que Max a été en mesure de maintenir cela pendant un certain temps avec ses capacités, mais il semble maintenant qu’ils se sont effondrés, d’après les résultats purs. C’est hallucinant... » a d’abord expliqué le patron de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«L’une des pires courses que nous ayons vues de la part de Red Bull»

« Et c’est ce que je vois sans comprendre, sans savoir ce qui se passe à l’intérieur, parce que cela pourrait être une anomalie, aussi. Ce fut probablement l’une des pires courses que nous ayons vues de la part de Red Bull depuis de nombreuses années, sans aucun rythme. Nous avons connu deux années où rien n’a fonctionné et la même chose avec Ferrari il y a quelques courses, donc je ne pense pas que vous puissiez faire une croix sur Red Bull » a ensuite ajouté Toto Wolff. Reste à voir si Red Bull aura enfin corrigé le tir pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan le 15 septembre prochain.