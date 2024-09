Verstappen - Red Bull : Il annonce la fin !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Insolent de facilité ces dernières années, Max Verstappen voit peut-être sa période de domination se terminer. Le pilote néerlandais n'arrive plus à gagner en ce moment et la série noire dure. En plus, les tensions commencent à sérieusement s'intensifier avec Red Bull, qui reconnaît un problème notable avec la voiture. D'ailleurs l'histoire commune entre les deux parties pourrait tourner au drame...

Sur le toit du monde depuis 3 ans, Max Verstappen était parti pour passer une saison 2024 sur les mêmes bases. Mais le Néerlandais n'a plus levé les bras depuis six courses, une série improbable pour lui depuis 2020. Frustré par la qualité de la voiture proposée par Red Bull, il pourrait même quitter l'écurie qui lui a apporté tant de succès.

« Plus personne n'est satisfait »

En pleine crise, Red Bull pourrait finir par voir cette histoire prendre une très mauvaise tournure. « Vous voulez une réponse honnête ? Cela ne fonctionnera plus. Pour moi, ils en ont terminé d'asseoir leur domination pour l'instant. Il y a de l'incertitude dans l'équipe, et les têtes vont commencer à tomber à cause de cela. Plus personne n'est satisfait » assure Ralf Schumacher, frère de la légende allemande, dans des propos rapportés par l'Auto-Journal.

Une fin de saison difficile ?

Toujours en tête au classement des pilotes, Max Verstappen possède encore de la marge sur Lando Norris notamment. Mais ce n'est plus le cas de Red Bull au classement des constructeurs puisque l'écart n'a cessé de se réduire récemment et McLaren et Ferrari menacent clairement l'écurie autrichienne. « J'ai rarement vu une équipe qui s'est autant détériorée au cours d'une saison. Je ne peux penser à aucun autre exemple. Les circuits qui accueilleront les prochaines manches conviendront mieux à Red Bull, mais même là, je pense que le problème se présentera à nouveau. McLaren et Norris sont actuellement les favoris pour les titres en jeu » poursuit Ralf Schumacher.