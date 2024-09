F1 - Mercedes : McLaren s'enflamme pour le remplaçant d'Hamilton

Arnaud De Kanel

Mercedes a décidé de remplacer Lewis Hamilton par Andrea Kimi Antonelli à compter de la saison prochaine. Le jeune pilote italien n'a encore jamais couru en Formule 1 et il se retrouve déjà avec un volant prestigieux. Il aura une grosse pression sur ses épaules et alors que certains doutent de son potentiel, Lando Norris et Oscar Piastri croient en lui.

En 2025, Mercedes alignera un duo de pilotes assez jeune avec George Russell et Andrea Kimi Antonelli. A seulement 18 ans, l'Italien se retrouve propulsé dans l'un des baquets les plus convoités du paddock sans la moindre expérience. Il ne s'est pas rassuré en partant à la faute vendredi dernier mais les deux pilotes McLaren croient en son potentiel.

«Il sera un grand compétiteur l’année prochaine»

« Il a semblé très rapide en EL1. Évidemment, sa séance n’a pas duré très longtemps, mais les tours qu’il a effectués semblaient très compétitifs. Il a également été très compétitif dans les formules de promotion. Je sais que l’année a été un peu plus difficile pour lui en F2, mais je pense que c’est une année difficile pour Prema. Oui, je pense qu’il sera compétitif. Il est évidemment très jeune, mais Mercedes l’a mis dans une voiture de course pour une bonne raison et je suis sûr qu’il sera un grand compétiteur l’année prochaine », a déclaré Oscar Piastri dans des propos relayés par Nextgen-Auto avant que Lando Norris emboite le pas.

«Il sera vite dans le rythme»

« Il va être en Formule 1 parce qu’il est probablement assez bon pour y être, et Toto voit beaucoup en lui. Il a donc fait ses preuves dans les catégories juniors et a gravi les échelons. Je pense que c’est un grand saut de passer de la FRECA à la F2. Oui, c’est un grand saut, et cela n’a probablement pas été facile pour lui, mais passer de la F2 à la F1, c’est beaucoup. Je suis donc sûr que ce sera une courbe d’apprentissage abrupte pour lui, plus abrupte que ce que la plupart d’entre nous avons connu, ce qui s’accompagne toujours de pression et d’autres choses de ce genre. Tant qu’il s’en sort bien, je suis sûr qu’en apprenant de l’un des meilleurs coéquipiers, il sera vite dans le rythme », a confié Norris au sujet de Andrea Kimi Antonelli.