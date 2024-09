F1 - Red Bull : Un proche de Verstappen dit non à Ferrari !

Jean de Teyssière

A l’heure où Red Bull connaît une fuite des talents, certains décident de rester fidèle à l’écurie autrichienne. C’est le cas de Gianpiero Lambiase. Celui qui parle à l’oreille de Max Verstappen durant les courses était convoité par Ferrari, mais il a décidé de refuser leur offre, pour rester chez Red Bull.

Chez Red Bull, la crise interne du début d’année a fait beaucoup de remous. L’ingénieur star de la Formule 1, Adrian Newey a par exemple annoncé son départ et a signé pour Aston Martin. Mais d’autres ont décidé de rester chez Red Bull.

«C’est mon petit frère»

Gianpiero Lambiase et Max Verstappen travaillent étroitement ensemble depuis quasiment dix ans. Il y a quelques mois, l’ingénieur de course de Max Verstappen dévoilait sa relation avec le Néerlandais : « Nous avons eu des hauts et des bas, je dirais lors de ces saisons du milieu les troisième, quatrième, cinquième années. Nous avons eu quelques vifs échanges. Mais depuis 2021, qui a été une saison si intense, la relation et les liens ont été renforcés cette année-là. L’année dernière et celle-ci n’ont été que la suite de cela. Je pense que c’est mon petit frère. » Max Verstappen ajoutait ensuite : « Vous passez tellement de temps ensemble… J’ai commencé avec l’équipe quand j’avais 18 ans et maintenant j’en ai 26. En tant que personne, j’ai beaucoup grandi. »

Lambiase refuse Ferrari et Mercedes !

Ce dimanche, Nextgen-Auto révèle que Gianpiero Lambiase fait toujours face à de nombreuses rumeurs pour son avenir. L’ingénieur de course de Max Verstappen depuis 2015 aurait refusé de rejoindre Ferrari. Le média révèle que le proche du triple champion du monde de Formule 1 avait reçu une belle offre. Juste avant la pause estivale, il aurait également reçu une offre lucrative de la part de Mercedes pour les rejoindre en 2025. Visiblement, Gianpiero Lambiase est plus que loyal envers Max Verstappen et Red Bull.