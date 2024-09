F1 : Fin de parcours pour Verstappen, «ça ne pouvait pas continuer»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Habitué à briller sur les circuits de Formule 1, Max Verstappen se montre aujourd’hui en difficulté et a enchainé le week-end dernier à Monza un sixième Grand Prix sans la moindre victoire. Une méforme logique aux yeux de Mika Häkkinen, qui livre son avis sur les origines des contreperformances de Red Bull et de son champion.

Habitués à surclasser la concurrence ces dernières années, Max Verstappen et Red Bull ne parviennent plus à faire la différence. Le Néerlandais a fini sixième du dernier Grand Prix d’Italie et voit les autres pilotes réduire l'écart au classement général, Lando Norris (241 pts), Charles Leclerc (217) et Oscar Piastri (191) pointant derrière le Néerlandais (303) qui profite encore de son excellent début de saison. Aux yeux de Mika Häkkinen, il est logique de voir l’hégémonie de Verstappen prendre doucement fin.

F1 : Coup de tonnerre pour l'avenir de Verstappen ? https://t.co/7vjGE1PMex pic.twitter.com/WcGDrxR0UB — le10sport (@le10sport) September 6, 2024

« Verstappen a été incroyable pendant plusieurs années consécutives »

« Verstappen a été incroyable pendant plusieurs années consécutives, et bien sûr, déjà avant cela, en regardant les catégories inférieures avant la Formule 1. Il a un talent incroyable, travaille dur, et est un pilote discipliné. En Formule 1, il a connu un méga succès. Au début de son aventure avec Red Bull, ses performances et sa volonté de gagner m’ont semblé supérieures à celles des autres. J’ai senti qu’il prenait plus de risques que les autres parce qu’il disait qu’il voulait gagner », confie Häkkinen, qui estime que les récentes affaires qui ont frappé Red Bull sont à l’origine de la méforme du champion néerlandais.

« Il était évident que ce voyage vers le succès ne pouvait pas continuer »

« Cette année a été un tournant, pas nécessairement pour ses performances personnelles. Mais pour réussir, vous avez besoin d’une équipe, d’une voiture, d’un engagement personnel et d’une discipline pour pouvoir gagner des courses. Jusqu’à présent, Max a eu des difficultés cette année. Bien sûr, tout semblait aller pour le mieux au début de l’année, avec quelques victoires, mais à mon avis, il était évident que ce voyage vers le succès ne pouvait pas continuer. Elle n’a pas pu se poursuivre pour des raisons simples... dirais-je, de politique ou de conflits au sein de l’équipe, d’aide de la part du coéquipier, poursuit l’ancien pilote finlandais, rapporté par Nextgen-Auto. Toutes ces choses n’ont pas permis à l’équipe d’aller de l’avant, et cela a eu une influence sur les performances de Max. Le pilote doit avoir les idées claires en permanence, se concentrer sur la course, la forme physique, la force mentale, et si l’équipe a des problèmes… Adrian Newey, le grand designer qui quitte l’équipe, tout cela influence les performances de Max. C’est évident. Maintenant, nous avons vu que le développement de Red Bull ne progresse pas aussi rapidement que celui d’autres équipes. »