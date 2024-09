F1 - Mercedes : Il annonce la couleur au successeur d’Hamilton !

Pierrick Levallet

Ferrari ayant officialisé l’arrivée de Lewis Hamilton en 2025, Mercedes a été contraint de chercher un successeur au septuple champion du monde. L’écurie allemande a alors décidé de promouvoir Kimi Antonelli pour épauler George Russell. Ce dernier se dit d’ailleurs prêt à affronter n’importe qui après avoir été le coéquipier de Lewis Hamilton.

Le premier transfert de 2025 a été annoncé avant le début de la saison de F1. Lewis Hamilton a choisi de quitter Mercedes pour rejoindre Charles Leclerc chez Ferrari. L’écurie allemande a alors du chercher un remplaçant au septuple champion du monde, et elle a fini par annoncer son successeur pendant le Grand Prix d’Italie. Mercedes a annoncé que Kimi Antonelli allait épauler George Russell à partir de la saison prochaine.

Antonelli va remplacer Hamilton chez Mercedes

« Notre équipe de pilotes 2025 combine l'expérience, le talent, la jeunesse et la vitesse pure. Nous sommes ravis de ce que George et Kimi apportent à l'équipe, à la fois en tant que pilotes individuels et en tant que partenaires. Notre nouvelle équipe est parfaite pour ouvrir le prochain chapitre de notre histoire. Il témoigne également de la force de notre programme junior et de notre confiance dans les talents locaux. George a prouvé qu'il était l'un des meilleurs pilotes au monde. Il est non seulement rapide, constant et déterminé, mais il est également devenu un leader solide au sein de l'équipe. Kimi a toujours fait preuve du talent et de la vitesse nécessaires pour rivaliser au plus haut niveau de notre sport » s’est d’ailleurs réjoui Toto Wolff dans le communiqué publié par Mercedes. George Russell, lui, n’a pas manqué de prévenir d’entrée son futur coéquipier.

«Je n'ai peur de personne»

« J'ai l'impression d'avoir été assez performant au cours de ces trois années par rapport à [Lewis Hamilton]. Je n'ai peur de personne. Toto m'a demandé mon avis à plusieurs reprises, mais nous étions plutôt d'accord. Il voulait s'assurer que j'étais à l'aise avec n'importe quelle décision, mais si je ne l'étais pas, ce n'est pas mon équipe au final. Mais je lui ai dit clairement qu'il n'y avait personne avec qui je ne serais pas à l'aise. Si je devais décider, je choisirais peut-être ce pilote, mais la décision vous appartient » a lancé l’actuel pilote de Mercedes dans des propos rapportés par Motorsport.com. Le message est clair.