F1 - Hamilton : Mercedes dénonce un «nouveau problème»

Pierrick Levallet

Si George Russell a terminé le Grand Prix d’Azerbaïdjan à la troisième place, la course ne s’est pas déroulée comme prévu pour Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde a terminé en neuvième position. Mercedes a d’ailleurs révélé être confronté à un nouveau problème avec la monoplace du pilote de 39 ans.

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan ne s’est pas déroulé exactement comme prévu pour Lewis Hamilton. Alors que George Russell a terminé sur le podium avec sa troisième place, le septuple champion du monde a du se contenter d’une neuvième position à Bakou. Mercedes ne se félicite d’ailleurs pas d’un tel résultat, et a même avoué être confronté à un autre problème avec la voiture de Lewis Hamilton.

«Nous n’avons pas pu empêcher les pneus arrière de surchauffer»

« C’était bien d’avoir une voiture sur le podium, mais nous ne nous leurrons pas ; ce week-end n’a pas été assez bon et nous devons nous améliorer. Le premier relais des deux pilotes a été faible. Nous n’avons pas pu empêcher les pneus arrière de surchauffer et, à un moment donné, il semblait que nous allions passer un après-midi très difficile. Le pneu dur nous convenait beaucoup mieux » a d’abord expliqué Andrew Shovlin dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

Hamilton «n’arrivait tout simplement pas à traverser» les trains DRS

« La course de Lewis a été difficile car il n’arrêtait pas de heurter les trains DRS et n’arrivait tout simplement pas à les traverser. Plus il se rapprochait des voitures devant, plus il souffrait de surchauffe des pneus. C’est un nouveau problème pour nous. Quoi qu’il en soit, nous n’avons pas été assez forts ici pour obtenir un podium au mérite et c’est ce sur quoi nous devons concentrer nos efforts » a ensuite ajouté le directeur de l’ingénierie de piste de chez Mercedes. À voir si ce souci sera réglé avant le Grand Prix de Singapour le 22 septembre.