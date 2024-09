F1 - Mercedes : Dans le dur, Hamilton dénonce un gros souci !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Revenu sur le devant de la scène cette saison avec deux victoires, Lewis Hamilton connaît quelques difficultés plus récemment. S’il espérait se battre ce week-end à l’occasion du Grand Prix d’Azerbaïdjan, le septuple champion du monde a terminé sixième des qualifications. Après sa performance, le Britannique a dénoncé un souci au niveau de ses pneus.

Lewis Hamilton ne sera pas aux avant-postes ce week-end à Bakou. Le septuple champion du monde, huitième aux Pays-Bas et cinquième il y a deux semaines en Italie a du mal à retrouver son rythme qui lui avait permis de remporter les courses à Silverstone et en Belgique. S’il espérait pouvoir réaliser une belle performance en Azerbaïdjan, Hamilton a connu des qualifications compliquées ce samedi.

« Aujourd’hui, les pneus n’ont pas fonctionné »

En effet, « King Lewis » a signé le sixième meilleur temps de la séance, et a été battu par son coéquipier George Russell, cinquième quant à lui. Après la séance, Hamilton s’est beaucoup plaint de la dégradation de ses pneus : « Le même samedi que d’habitude. C’est la même chose qui se produit tous les samedis. Hier, la voiture était incroyable, elle se comportait très bien. Honnêtement, je pensais alors qu’elle aurait pu être au moins en deuxième ligne aujourd’hui. Mais aujourd’hui, les pneus n’ont pas fonctionné toute la journée », a lâché le Britannique, relayé par Next-Gen Auto.

« Tout peut arriver »

« C’était le problème à 100 %. On a une voiture qui aurait pu être… peut-être pas en première ligne, la Ferrari est trop rapide, mais deuxième ou quatrième. Mais les pneus ne fonctionnaient pas », se plaint Lewis Hamilton. Pour ce dernier, la gestion des pneus sera le grand objectif de sa course ce dimanche sur le circuit urbain de Bakou (13h heure française) : « On peut espérer, la course sera longue. Tout peut arriver, il faudra faire attention aux pneus et maximiser leur durée de vie en faisant attention à la dégradation ».