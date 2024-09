F1 : Il l'annonce, Red Bull abandonne son titre !

Jean de Teyssière

Encore une fois, Red Bull n’a pas réussi à remporter un Grand Prix. Sur le circuit de Bakou, Max Verstappen a terminé à la cinquième place et cela fait désormais sept courses que l’écurie autrichienne n’a pas placé un pilote sur la première marche du podium. Conséquence, McLaren est passé devant au classement des constructeurs et Red Bull n’a plus d’espoirs pour remporter une troisième fois consécutivement ce titre.

Si au classement des pilotes, Max Verstappen dispose d’une avance confortable, au classement des constructeurs c’est une toute autre histoire. Avant le Grand Prix de Bakou, Red Bull n’avait que huit points d’avance au classement des pilotes sur McLaren. Désormais, McLaren est leader, avec 20 points d’avance et on voit mal comment Red Bull peut redresser la barre dans les sept derniers Grands Prix...

«Garder le titre de champion du monde des constructeurs ? Irréaliste»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Helmut Marko, le dirigeant de Red Bull, affirme que : « Garder le titre de champion du monde des constructeurs ? Irréaliste. Nous devons maintenant faire attention à ne pas perdre également le championnat des pilotes, mais nous n’avons perdu que trois points ici. Ce n’est pas grave. Je pense que Red Bull finira au mieux troisième au classement par équipes si les choses continuent comme ça. Ferrari a aussi une bonne voiture. Il sera difficile pour Red Bull de conserver la deuxième place. Le point positif est qu’Oscar Piastri est très proche de Lando en termes de points. Qu’il s’agisse d’une consigne d’équipe ou d’une règle papaya, il n’y aura pas de clarté à ce sujet de sitôt. Nous serons certainement en mesure de préparer la voiture pour Singapour, mais pas dans la spécification que nous avions prévue. Les essais de pièces que nous avions prévus pour Singapour ne sont désormais plus possibles. »

Un retour de Red Bull à Austin ?

« A Singapour, nous devons voir comment nous pouvons nous en sortir. La voiture a du potentiel, mais le réglage est encore très sensible, poursuit Horner. Ensuite, nous devons passer à l’étape suivante à Austin, nous devons vraiment y faire mieux sinon le championnat des pilotes sera également en danger. Il nous faut trouver de la vitesse et la voiture doit être plus facile à régler. Mais nous pensons qu’à Austin nous aurons un package qui devrait nous rendre plus compétitifs. Probablement même très compétitifs. »