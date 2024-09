F1 - Ferrari : La malédiction continue pour Charles Leclerc

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le Grand Prix d'Azerbaïdjan réussit depuis quelques années maintenant à Charles Leclerc... du moins seulement pendant les qualifications. Du côté de Bakou, c'est le samedi que le pilote Ferrari réussit à briller, décrochant pole position sur pole position. Cette année, c'était encore le cas pour Leclerc, qui partait ainsi pour la 4ème fois consécutive en tête pour ce Grand Prix. Mais quand il s'agit de concrétiser, c'est une autre histoire...

Le 1er septembre dernier, à Monza, Charles Leclerc remportait le 7ème Grand Prix de sa carrière. Déjà victorieux également à Spa en 2019, à Monza en 2019, à Sakhir en 2022, à Melbourne en 2022, en Autriche en 2022 et à Monaco en 2024, le pilote Ferrari n'a en revanche jamais gagné le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Et pourtant... Cela fait maintenant 4 ans que Leclerc brille du côté de Bakou, mais cette réussite ne se réflète uniquement que pendant les qualifications.

4 fois en pole position à Bakou pour... 0 victoire

Que ce soit en 2021, 2022 et 2023 et cette année en 2024, le Grand Prix d'Azerbaïdjan voit le même scénario se répéter et celui-ci ne fait clairement pas les affaires de Charles Leclerc. En effet, du coté de Bakou, le pilote Ferrari performe le samedi en réussissant à décrocher la pole position. Cela fait ainsi 4 années consécutives que Leclerc s'élance en tête lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Problème, ce n'est jamais lui qui arrive en tête à l'arrivée. Sergio Pérez l'avait ainsi emporté en 2021 et 2023 quand Max Verstappen avait gagné en 2022. La malédiction s'est alors poursuivie en cette saison 2024. Si Charles Leclerc s'est donc élancé en tête, à l'arrivée, c'est Oscar Piastri (McLaren) qui s'est classé premier tandis que le pole man a dû se contenter de la deuxième place sur le podium.

« Ce n'est pas le dimanche qu'on espérait »

Toujours pas de victoire donc pour Charles Leclerc en Azerbaïdjan et ce malgré la pole position. A l'arrivée du Grand Prix, Frédéric Vasseur, directeur de la Scuderia Ferrari, expliquait à propos du résultat du pilote monégasque : « Ce n'est pas le dimanche qu'on espérait. Avec Charles, il y avait peut-être de la place pour faire mieux même si en hard on découvrait un peu tout ça et c'était compliqué ».