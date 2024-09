F1 : En pleine galère, Verstappen fait une belle annonce !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Une fois de plus cette saison, Max Verstappen n’a pas réussi à performer. Cinquième à l’arrivée du Grand Prix d’Azerbaïdjan ce dimanche après-midi, le triple champion du monde n’a plus remporté la moindre victoire depuis sept courses. Pourtant, malgré cette longue période de disette, le Néerlandais souhaite positiver et continuer à progresser.

Max Verstappen n’y arrive vraiment plus. S’il reste leader du championnat du monde avec un petit matelas d’avance sur Lando Norris, le pilote Red Bull est actuellement dépassé par la concurrence. Cinquième du Grand Prix d’Azerbaïdjan ce dimanche, Verstappen n’est plus du tout intouchable, et voit désormais McLaren et Ferrari se partager les avant-postes. Cela fait désormais sept courses sans victoires pour « Super Max », qui ne se veut pas abattu pour autant.

« On s'est peut-être trompé dans le setup mais on essaiera de faire mieux »

« Je pense que l'on paie juste le prix du changement que l'on a fait en qualifications », a expliqué Max Verstappen dans des propos rapportés par Motorsport.com après sa performance du jour. « Ça a rendu le pilotage vraiment difficile. La voiture rebondissait énormément. Les roues décollaient à basse vitesse. On gagne et on perd en équipe. On pensait que c'était une bonne direction à prendre mais ça ne l'était pas. On a énormément appris. La voiture se comportait beaucoup mieux qu'auparavant. On s'est peut-être trompé dans le setup mais on essaiera de faire mieux. On essaiera d'optimiser les réglages, de comprendre ce que l'on a fait de travers ici ».

« Je ne pense pas que ce sera notre meilleur circuit »

Verstappen a également évoqué le Grand Prix de Singapour, qui ne sera pas facile selon lui : « Je ne pense pas que ce sera notre meilleur circuit [à Singapour], naturellement, mais on verra. Ça pourrait nous surprendre. Le comportement global est meilleur. Malheureusement, on a pris de mauvaises décisions avant les qualifications et on en a payé le prix ».