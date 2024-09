F1 - GP d’Azerbaïdjan : Verstappen dévoile un gros problème chez Red Bull

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Max Verstappen, qui n’a plus remporté la moindre victoire depuis six courses. Cela ne va pas en s’arrangeant pour le Néerlandais, qui n’a signé que le sixième meilleur temps des qualifications du Grand Prix d’Azerbaïdjan ce samedi après-midi. A l’issue de la Q3, le triple champion du monde a fait part d’un problème sur sa monoplace.

Max Verstappen n’y arrive plus. S’il reste, avec une certaine avance, en tête du championnat du monde, le Néerlandais connaît une période très compliquée chez Red Bull. Depuis six courses désormais, « Super Max » n’a plus connu le goût de la victoire. Une très longue période pour celui qui avait imposé sa totale hégémonie sur le monde de la Formule 1.

F1 - Verstappen : Red Bull déclare la «guerre» à McLaren ! https://t.co/MBBDdoxfXt pic.twitter.com/oKvb7mielD — le10sport (@le10sport) September 14, 2024

« J'ai senti que la voiture avait régressé »

Ce week-end, Verstappen espérait certainement mettre fin à cette disette à l’occasion du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu pour le triple champion du monde, qui a signé le sixième meilleur temps des qualifications à Bakou. Dans des propos relayés par Motorsport.com, Max Verstappen a pesté contre le comportement imprévisible de sa monoplace. « Il est toujours difficile de savoir ce qui va se passer en Q3. Mais dès que j'ai pris la piste en Q1, au premier tour, j'ai senti que la voiture avait régressé », a-t-il confié.

« La voiture est devenue incroyablement imprévisible »

« Nous avons fait quelques changements. La voiture est devenue incroyablement imprévisible, difficile [à piloter], juste à cause des changements que nous avons effectués », poursuit Verstappen. Et bien sûr, je suis un peu déçu, parce que l'on essaie toujours d'optimiser les choses et de les rendre meilleures. Et malheureusement, nous avons juste été trop loin. C'est dommage que ce soit arrivé en qualifications. Dans mon premier run en Q3, je l'ai perdue dans le dernier virage. Sans ça, on se serait quand même battu pour la deuxième ou troisième place. Mais il y a encore un run, on peut encore améliorer son temps au tour. Je n'avais tout simplement pas les bonnes sensations dans la voiture ».