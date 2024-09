F1 - GP d’Azerbaïdjan : Le coup de gueule de Verstappen après le crash

Pierrick Levallet

Red Bull a assisté à un désastre lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan. L’écurie autrichienne a vu Sergio Pérez se crasher en compagnie de Carlos Sainz Jr sur la piste de Bakou. Les officiels de course ont pourtant mis un certain temps avant de prendre une décision. Max Verstappen n’était d’ailleurs pas vraiment d’accord et il n’a pas manqué de le faire savoir.

«Envoyez simplement la voiture de sécurité !»

« Cela aurait dû être une voiture de sécurité tout de suite. Je ne comprends pas du tout ça. Deux voitures venaient de percuter le mur à grande vitesse. Je ne comprends pas pourquoi cela leur a pris (les officiels de course) autant de temps. Ensuite, ils agitent deux drapeaux jaunes. Envoyez simplement la voiture de sécurité ! De toute façon, il ne se passera plus rien, et toute la piste est pleine de débris et de pièces. Pourquoi avons-nous alors une voiture de sécurité virtuelle ? » a pesté Max Verstappen dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«C’est frustrant»

Sergio Pérez, lui, s’est livré sur son accident impressionnant avec Carlos Sainz Jr. « À mon avis, Carlos a bougé trop vite pour suivre l’aspiration de Charles. C’était le mauvais moment, juste le mauvais moment. Cela a entraîné un énorme accrochage. On sort du virage avec un mètre d’écart ou deux entre nous et en quelques mètres on finit l’un dans l’autre. C’est frustrant » a lancé le deuxième pilote de chez Red Bull.