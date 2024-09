F1 - GP d’Azerbaïdjan : Énorme accident, ils déballent tout

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche, le Grand Prix d’Azerbaïdjan remporté par Oscar Piastri (McLaren), a été marqué par le gros accident en fin de course entre Carlos Sainz (Ferrari) et Sergio Perez (Red Bull). Les deux pilotes semblaient d’ailleurs très remontés entre eux à l’issue de la course, alors qu’aucun n’a souhaité assumer ses responsabilités.

Il s’agit de scènes impressionnantes. Ce dimanche, alors que Carlos Sainz et Sergio Perez se disputaient la troisième place du Grand Prix d’Azerbaïdjan, un gros accident a eu lieu entre les deux pilotes, à deux tours de l’arrivée. Un gros coup dur pour l’Espagnol et le Mexicain, qui ont rapidement remis la faute sur l’autre.

F1 - Red Bull : Il bat Verstappen et jubile ! https://t.co/o1xnTZoDyg pic.twitter.com/uaHSkVOgXT — le10sport (@le10sport) September 15, 2024

« Je n’ai fait aucune manœuvre étrange ou quoi que ce soit »

« J’ai suivi ma trajectoire de course normale et la trajectoire que nous suivons tous à chaque tour de cette piste. En sortant du virage 2, nous dérivons toujours un peu vers la gauche, mais sans faire de manœuvre bizarre ou erratique. Charles devant moi va aussi vers la gauche. Je suis juste son sillage, et je ne sais pas, Checo décide de ne me laisser aucun mouvement ni espace », a expliqué Carlos Sainz dans des propos relayés par Next-Gen Auto. « J’ai heurté le mur de plein fouet, un mur en béton ! Avant cela, j’arrivais très vite derrière Charles et Checo. J’avais bien économisé mes pneus. J’ai dépassé Checo, il se battait avec Charles et nous sommes sortis du virage 2. J’ai suivi ma trajectoire de course normale. Encore une fois, je n’ai fait aucune manœuvre étrange ou quoi que ce soit. Et pour une raison que je ne comprends toujours pas, nous sommes entrés en collision ».

« Carlos a bougé trop vite pour suivre l’aspiration de Charles »

Même son de cloche pour « Checo » Perez, qui ne comprend pas l’attitude du pilote Ferrari sur cette fin de course à Bakou : « À mon avis, Carlos a bougé trop vite pour suivre l’aspiration de Charles. C’était le mauvais moment, juste le mauvais moment. Cela a entraîné un énorme accrochage. On sort du virage avec un mètre d’écart ou deux entre nous et en quelques mètres on finit l’un dans l’autre. C’est frustrant », a affirmé le Mexicain.